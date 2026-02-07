แรงงานชาวสตูลในมาเลย์แห่กลับไทยเตรียมใช้สิทธิ์เลือกตั้ง หวังนายกฯ คนใหม่แก้ปัญหาปากท้อง

สตูล - แรงงานไทยในมาเลย์นับพันแห่ข้ามพรมแดนทางด้าน จ.สตูล ยอมทิ้งงานชั่วคราวกลับมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. หวังนายกฯ คนใหม่ แก้ปากท้องให้จริงจัง
วันนี้ (7 ก.พ.) บรรยากาศโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง ส.ส. ที่ด่านชายแดนท่าเทียบเรือตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เป็นไปอย่างคึกคัก เมื่อแรงงานไทยที่ไปทำงานในประเทศมาเลเซียต่างพร้อมใจกันเดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ จนต้องมีการขยายเที่ยวเรือรองรับคลื่นมหาชนที่หลั่งไหลเข้ามา โดยพ.ต.อ.เจริญพงษ์ ขันติโล ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสตูล (ผกก.ตม.จว.สตูล) ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสตูลลงพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ ทั้งการตรวจสอบเอกสาร การเดินทางเข้า–ออกประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมเน้นย้ำแจ้งเตือนคนไทยที่เดินทางจากประเทศมาเลเซียกลับเข้าราชอาณาจักรไทยเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 อย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนอาจมีความผิดตามกฎหมาย
ทั้งนี้ ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา บรรยากาศบริเวณท่าเทียบเรือเต็มไปด้วยความจอแจ เจ้าหน้าที่ต้องปรับแผนการเดินเรือจากเดิม 1 ลำ เพิ่มเป็น 2 ลำต่อเที่ยว เพื่อลำเลียงแรงงานไทยจากเกาะลังกาวี รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานประมง แรงงานต่อเนื่อง และกลุ่มลูกจ้างร้านอาหาร โดยยอดรวมผู้เดินทางพุ่งสูงถึงวันละเกือบ 1,000 คน ท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ประจำด่าน
นางสายไหม โฉลกดี อายุ 64 ปี ชาวตำบลพิมาน หนึ่งในแรงงานที่เดินทางกลับมา เปิดเผยว่า ตนเดินทางกลับมาใช้สิทธิ์ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง โดยครั้งนี้ตั้งใจจะอยู่บ้านประมาณ 4-5 วันก่อนจะกลับไปทำงานต่อ ที่ต้องไปทำงานมาเลเซีย เพราะรายได้ที่นั่นแน่นอนกว่า ความมั่นคงทางการเงินเขาสูงกว่าบ้านเรามาก อยากได้นายกฯ ที่เข้ามาแก้ปัญหาปากท้องจริงๆ ไม่ใช่ดีแต่พูด พอได้ตำแหน่งแล้วก็เงียบหายไป เศรษฐกิจบ้านเราตอนนี้ค่อนข้างแย่ แรงงานหลายคนเลยไม่มีทางเลือก ต้องจากบ้านไปหางานทำที่อื่น
เช่นเดียวกับแรงงานร้านอาหารรายหนึ่งในลังกาวี ที่ระบุว่าการกลับมาครั้งนี้คือการใช้สิทธิ์เพื่อกำหนดอนาคตตัวเอง แม้จะชื่นชอบการทำงานในมาเลเซียด้วยเหตุผลด้านรายได้ แต่ก็ลึกๆ ก็อยากให้รัฐบาลใหม่สร้างอาชีพและโอกาสในพื้นที่ เพื่อจะได้ไม่ต้องลำบากเดินทางไปทำงานไกลถึงต่างแดน