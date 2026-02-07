ภูเก็ตพร้อมจัดเลือกตั้ง! กรรมการประจำหน่วย รับหีบบัตรและอุปกรณ์เลือกตั้ง คึกคัก

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเขต 1 ภูเก็ต รับหีบและอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง เตรียมความพร้อมแต่ละหน่วยในวันพรุ่งนี้ (8 ก.พ.69)
วันนี้ (7 ก.พ.69) บรรยากาศบริเวณอาคารกีฬา 3 หรือโรงยิม 3 ศูนย์กีฬาเทศบาลนครภูเก็ต สะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นสถานที่ในการรับบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) การเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2569 และการออกเสียงประชามติ เขตที่ 1 จังหวัดภูเก็ต
โดยทางเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งต่างๆ ในเขตเลือกตั้งที่ 1 ได้ทยอยเดินทางมารับหีบบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์การเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง โดยเขตเลือกตั้งที่ 1 มีจำนวน 143 หน่วย ท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและเครื่องแบบ ภาพรวมเป็นด้วยความเรียบร้อย