สตูลพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์! ผู้ว่าฯ ตรวจรับหีบบัตร คุมเข้ม 18 หน่วยเลือกตั้งเกาะแก่ง ชูแผนรับมือภัยธรรมชาติ

สตูล – บรรยากาศการเตรียมความพร้อมก่อนวันเลือกตั้งในจังหวัดสตูลเป็นไปอย่างคึกคัก ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยการส่งมอบอุปกรณ์เลือกตั้ง เน้นย้ำมาตรการดูแลหน่วยเลือกตั้งพื้นที่ห่างไกลและการเฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมาย
วันนี้ (7 ก.พ.) ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล จุดรวมพลของเขตเลือกตั้งที่ 1 นายคณิต คงช่วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายสิรวิชญ์ ง๊ะสมั่น ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผอ.กกต.) ประจำจังหวัดสตูล และนายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอเมืองสตูล ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งที่มารับหีบบัตร บัตรเลือกตั้ง บัตรประชามติ และอุปกรณ์จำเป็นต่างๆ โดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมเพรียง
ไฮไลต์สำคัญของการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้อยู่ที่การดูแลหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่เกาะแก่ง ซึ่งมีรวมทั้งสิ้น 18 หน่วยเลือกตั้งทั่วจังหวัด โดย กกต.ได้วางแผนรับมืออย่างรัดกุมการขนส่ง จัดเตรียมเรือและอุปกรณ์สนับสนุนให้พร้อมเดินทางสู่เกาะต่างๆ จัดเตรียมแผนฉุกเฉินเตรียมแผนสำรองกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยจากภัยธรรมชาติ หรือปัญหาจากสภาพน้ำขึ้น-น้ำลง เพื่อไม่ให้กระทบต่อการลงคะแนนและการขนส่งหีบบัตรกลับมายังส่วนกลาง
ทั้งนี้ จังหวัดสตูลแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง รวมทั้งจังหวัด 428 หน่วย จํานวนผู้มีสิทธิทั้งสิ้น 246,426 คน แบ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 198 หน่วย ผู้มีสิทธิ์ 116,873 คน และเขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 230 หน่วย ผู้มีสิทธิ์ 129,553 คน
ในส่วนประเด็นการร้องเรียนเรื่องการซื้อสิทธิขายเสียง นายสิรวิชญ์ ง๊ะสมั่น ผอ.กกต. สตูล เปิดเผยว่า ปัจจุบันยังไม่มีการร้องเรียนอย่างเป็นทางการ แต่ยอมรับว่ามีกระแสข่าวการเคลื่อนไหวในบางพื้นที่ อย่างไรก็ตาม การสืบสวนสอบสวนทำได้ค่อนข้างลำบากเนื่องจากติดข้อจำกัดด้านระบบอุปถัมภ์ในท้องถิ่น ทำให้พยานหลักฐานยังเชื่อมโยงไปไม่ถึงตัวผู้กระทำผิด แต่ กกต.ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและขอความร่วมมือประชาชนให้แจ้งเบาะแสหากพบความไม่โปร่งใส