นราธิวาสคึกคัก! กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทยอยเข้ารับหีบบัตรตั้งแต่ช่วงเช้า

นราธิวาส - กกต.นราธิวาสเร่งส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง-อุปกรณ์สำคัญอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้า เตรียมพร้อมเลือกตั้งพรุ่งนี้ เผยยังไร้เรื่องร้องเรียนซื้อเสียง
วันนี้ (7 ก.พ.) บรรยากาศการเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้ง ส.ส.ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นไปอย่างคึกคัก โดยเฉพาะที่ว่าการอำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งเป็นจุดรวมพลของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่เดินทางมารับหีบบัตรและอุปกรณ์สำคัญอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้า โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการจัดสรรอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยในพื้นที่ อำเภอเมืองนราธิวาส มีความพร้อมเต็มพิกัดรวมทั้งสิ้น 160 หน่วยเลือกตั้ง แบ่งออกเป็น เขตพื้นที่เทศบาลเมืองนราธิวาส: จำนวน 47 หน่วย พื้นที่นอกเขตเทศบาล (7 ตำบล 66 หมู่บ้าน) จำนวน 113 หน่วย
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่และกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และคณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียง (กปส.) ต่างทยอยเดินทางมารอรับหีบบัตรตั้งแต่เวลา 08.00 น. ท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ (8 กุมภาพันธ์) เป็นไปอย่างเรียบร้อยและโปร่งใสที่สุด
นายนันทพล ภาชื่น ผู้อำนวยการ กกต.นราธิวาส เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์ล่าสุดในขณะนี้ ยังไม่มีรายงานการร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อสิทธิ์ขายเสียง หรือการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งในพื้นที่แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเฝ้าระวังและปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา
สำหรับภาพรวมสถิติทั่วทั้งจังหวัดนราธิวาส จากข้อมูลสรุปหน่วยเลือกตั้งของ กกต. จังหวัดนราธิวาส ปี พ.ศ. 2569 จังหวัดนราธิวาสแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตเลือกตั้ง จำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 1,066 หน่วย (อาคาร แห่ง / เต็นท์ 83 แห่ง) จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวม 590,777 คน
อย่างไรก็ตาม กกต. จังหวัดนราธิวาส จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิอย่างพร้อมเพรียงกันในวันพรุ่งนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. เพื่อร่วมกันกำหนดอนาคตของจังหวัดและประเทศชาติ