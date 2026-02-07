โค้งสุดท้ายชายแดนใต้เดือด! “ประชาชาติ” ชูนโยบายภาษีน้ำมัน 0% ให้สามจังหวัดใช้เบนซินลิตรละ 20 บาท

ยะลา – พรรคประชาชาติเปิดเวทีปราศรับหน้าที่ว่าการอำเภอรามัน ประชาชนเข้าฟังคับคั่งกว่า 8,000คน ชูนโยบายสุดโต่ง “น้ำมัน 0% - 35ปี ล้างหนี้ กยศ.” หวังคืนความเป็นธรรมชายแดนใต้
วานนี้ (6 ก.พ.) บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทวีความเข้มข้นขึ้นในช่วงโค้งสุดท้าย โดยพรรคประชาชาติได้จัดเวทีปราศรัยใหญ่ ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอรามัน จังหวัดยะลา นำโดย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรค และ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานที่ปรึกษาพรรค เพื่อสนับสนุนนายซูการ์โน มะทา ผู้สมัคร ส.ส.ยะลา เขต 2 และนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ผู้สมัคร ส.ส.นราธิวาส เขต 5 โดยมีประชาชนแห่เข้าร่วมฟังนโยบายกว่า 8,000 คน จนเต็มพื้นที่
พ.ต.อ.ทวีได้ขึ้นเวทีปราศรัยท่ามกลางเสียงเชียร์ โดยเน้นย้ำถึงการคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และหลักนิติธรรมนำการทหาร พร้อมประกาศนโยบายที่สร้างความฮือฮาอย่าง “โมเดล 0-0-100” ซึ่งมีสาระสำคัญคือ 0 คือ ภาษีสรรพสามิตน้ำมัน 0% ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อลดราคาน้ำมันเบนซินให้เหลือเพียง 20 บาทต่อลิตร หวังกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก 0 อีกตัวคือ ทุจริตคอร์รัปชันเป็นศูนย์ ประกาศสงครามกับการโกงทุกรูปแบบเพื่อให้งบประมาณถึงมือประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย และยุทธการ 100 วันปราบยาเสพติด ปราบปรามผู้ค้าและยึดทรัพย์ขบวนการอาชญากรรมอย่างเด็ดขาดภายใน 100 วันแรก
นอกจากนโยบายเศรษฐกิจ พรรคประชาชาติยังชูนโยบาย “นิรโทษกรรมที่ดิน” เพื่อแก้ไขปัญหากฎหมายป่าไม้ทับซ้อนที่ทำกินของชาวบ้าน ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนาน รวมถึงนโยบายมัดใจคนรุ่นใหม่ด้วยการ “ล้างหนี้ กยศ.” โดยมองว่าการศึกษาคือสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่รัฐต้องจัดสรรให้ฟรี ไม่ควรให้เยาวชนต้องเริ่มต้นชีวิตการทำงานด้วยการมีภาระหนี้สิน
พ.ต.อ.ทวี ยังได้กล่าวถึงแนวทางการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน โดยเสนอให้มีกระบวนการนำผู้ต้องหาคดีความมั่นคงที่มีหมายจับ ซึ่งปัจจุบันพำนักอยู่ต่างประเทศ กลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่โปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อคืนหัวหน้าครอบครัวกลับสู่บ้านและสร้างความเชื่อมั่นต่ออำนาจรัฐ
“เราไม่ได้สู้เพื่ออำนาจ แต่เราสู้เพื่อให้กฎหมายมีความเป็นธรรม ให้คนทุกศาสนาและทุกชาติพันธุ์มีสิทธิเสมอภาคกัน ประสบการณ์จากกระทรวงยุติธรรมทำให้เห็นว่า กติกาสูงสุดต้องถูกปรับปรุงเพื่อให้ประชาชนกินอิ่ม นอนหลับ และไม่ต้องหวาดระแวงกับอำนาจรัฐที่ไม่เป็นธรรม” พ.ต.อ.ทวี กล่าว
ในช่วงท้าย พ.ต.อ.ทวี ให้สัมภาษณ์แสดงความมั่นใจในการเลือกตั้งครั้งนี้ว่า พรรคประชาชาติทำงานหนักและเข้าถึงพื้นที่ตลอดเวลา แม้กระทั่งยามค่ำคืนเพื่อแสดงความจริงใจ โดยเชื่อมั่นว่านโยบายที่ประกาศไปจะตอบโจทย์ทั้งคนในพื้นที่และคนทั้งประเทศ พร้อมคาดหวังว่าจะสามารถกวาดที่นั่ง ส.ส. เขตในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ตามเป้าหมาย