กรรมการวัดไอ้ไข่จ่อแจ้งความผู้สมัคร ส.ส.นครศรีธรรมราช ปชป.ปราศรัยให้ร้าย

นครศรีธรรมราช - ศิลปิน ศิษย์วัดไอ้ไข่เดือด ผู้สมัคร ส.ส.นครศรี เขต 9 ปชป. ปราศรัยหาเสียงลามปามหนักขู่เปลี่ยนกรรมการวัด ตอกควรรู้จักหน้าที่นักการเมือง-หน้าที่วัด อย่าเอาวัดไปเล่นการเมือง ซัดวัดไม่ใช่สมบัติพ่อเฒ่าของใคร จ่อแจ้งความดำเนินคดีอาญา
วันนี้ (7 ก.พ.) ที่ จ.นครศรีธรรมราช สถานการณ์การหาเสียงเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 9 กลับกลายเป็นการสร้างความโกรธแค้นให้แก่ศิษยานุศิษย์วัดเจดีย์ หรือที่รู้จักในชื่อวัดไอ้ไข่ ซึ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างตำนานความเชื่อความศรัทธา คนไทยให้ความนับถือ เป็นรู้จักไปทั่วประเทศ ทั้งยังมีนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศเข้ามาเยี่ยมชมสักการะ
ความขุ่นเคืองมีต้นเรื่องมาจากการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งในเวทีของนายชายวัฒนา อิสระวัฒนา ผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่ 9 พรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ 4 ก.พ.ที่ผ่านมา ที่สนามหน้าเทศบาลตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งยังมีคลิปเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย ในการปราศรัยของผู้ช่วยหาเสียง ในทำนองที่ว่า หากนายชาญได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส.จะเข้าไปเปลี่ยนกรรมการวัดเจดีย์ และยังกล่าวหาส่อไปในทางให้ร้าย
นายศุภชัย โจมฤทธิ์ หนึ่งในกรรมการวัดเจดีย์ หรือวัดไอ้ไข่ ระบุว่า การหาเสียงควรแยกอะไรควรไม่ควร การนำวัดวามาเล่นการเมืองไม่ใช่เรื่องที่ควรของผู้มีวุฒิภาวะ อีกทั้งต้องรู้ด้วยว่าวัดเป็นนิติบุคคล โดยเจ้าอาวาสเป็นมีอำนาจสูงสุดของวัด มีไวยาวัจกร คณะกรรมการวัดกำกับอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีรายงานทุกส่วนของวัดกำกับอย่างถูกต้องชัดเจนในรูปของกรรมการนี่คือข้อเท็จจริง จะมีส่วนเข้าไปบริหารได้ต่อเมื่อเป็นกรรมการโดยการแต่งตั้งของเจ้าอาวาส และความเห็นชอบตรงกันของชุมชน
“ผู้สมัครรายนี้ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบทุกคำพูดบนเวทีโดยตรง ควรรู้ว่าการประกาศตัวว่าหากเป็น ส.ส.แล้วเข้าไปเปลี่ยนแปลงอำนาจของวัดนั้นเป็นเรื่องก้าวล่วงไปมาก อย่าเอามาเป็นเรื่องการเมือง การปราศรัยอะไรก็แล้วแต่ทำได้ แต่วุฒิภาวะ กาลเทศะ คุณต้องมี วัดเป็นของพุทธศาสนิกชนทุกคนไม่ใช่สมบัติพ่อเฒ่าของใคร”
นายศุภชัย ยังระบุด้วยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินคดีกับผู้ปราศรัยให้ร้าย รวมไปถึงเจ้าของเวทีคือผู้สมัคร ส.ส. ซึ่งถือเป็นผู้สั่งการอนุญาตให้มีการปราศรัยในทำนองนี้จะต้องรับผิดชอบด้วย
ขณะที่ “เดช อิสระ” ศิลปินชื่อดังภาคใต้หนึ่งในศิษย์วัดเจดีย์คนสำคัญในการช่วยวัดจัดกิจกรรมต่างๆ มาตลอดนับสิบปี ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ผมในฐานะศิลปินที่ได้รับโอกาสทำงานให้วัดเเละทำหน้าที่ที่ผมถนัดในการจัดกิจกรรมภาคมหรสพ
“ผมไม่รู้ท่านเป็นใครแต่มายืนพูดหาเสียงการเมืองแบบนี้ ผมว่า คุณเลิกเล่นการเมืองเถอะเพราะวัดไม่เกี่ยวอะไรกับการเมืองเลยวัดไม่เคยได้งบประมาณจากการเมืองเเม้เเต่บาทเดียว แล้วคุณเอาวัดมาเกี่ยวข้องการเมืองได้อย่างไร ผมอายเเทนผู้นำพรรคของคุณมากคับ สิ่งดีเเทนที่จะสรรเสริญเยินยอกลับมาด้อยค่าผู้คนที่ร่วมสร้างกันมา คนอื่นที่ท่านคิดจะเปลี่ยนเขาเป็นคนดีเเค่ไหน ทั้งที่ไม่ได้มาร่วมกันสร้างอะไรเลย วัดเจดีย์ไม่เคยทำร้ายใครมีเเต่สร้างสิ่งดีๆ ให้สังคมรอบข้างแล้ววมันเกี่ยวอะไรกับการเมือง