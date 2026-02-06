ล้ำเส้นเกินไปมาก! “รอมฎอน” แจ้งความเอาผิดเพจกล่าวหาพรรคประชาชนสนับสนุนบีอาร์เอ็นวางระเบิดปั๊ม ปตท.ปัตตานี

ปัตตานี - “รอมฎอน ปันจอร์” กก.บห.พรรคประชาชนเข้าแจ้งความเพจกล่าวหาพรรคประชาชนสนับสนุนบีอาร์เอ็นวางระเบิดห้องน้ำคนพิการปั๊ม ปตท.ปัตตานี ชี้เชื่อในเสรีภาพในการแสดงออก เคยมีลักษณะนี้มาหลายครั้ง แต่ครั้งนี้ล้ำเส้นเกินควรไปมาก รอบนี้ต้องมีคนรับผิดชอบ แจ้งความเอาผิดทั้งเพจ คนคอมเมนต์ คนแชร์
วันนี้ (6 ก.พ.) ที่ สภ.เมืองปัตตานี นายรอมฎอน ปันจอร์ กรรมการบริหารและผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน พร้อมด้วยนายไวชิต อุดมวนิช ผู้สมัคร ส.ส.ปัตตานี เขต 1 พรรคประชาชน ได้เข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อเอาผิดกรณีเรื่องที่มีเพจเฟซบุ๊กชื่อ “ไทยไฝว้ Thai Fwi” ได้โพสต์รูปข่าวการลอบวางระเบิดในห้องน้ำปั๊มน้ำมัน ปตท.ใน จ.ปัตตานีและรูปของนายรอมฎอน พร้อมข้อความว่า “BRN ชาติชั่ว วางระเบิดในห้องน้ำคนพิการ ไม่ระยำจริงทำไม่ได้นะ พรรคการเมืองเหี้** ที่ สนับสนุน BRN มึงอย่าคิดจะมาเป็นรัฐบาลเลย ใครสนับสนุนพรรคเหี้**นี่พวกมึงเหี้**กว่า เราไม่เอา พรรคการเมืองที่สนับสนุน BRN”
นายรอมฎอน กล่าวว่า เพจชื่อไทยไฝว้ Thai Fwi เขียนข้อความแพร่มลทิน ด้อยค่าตนและพรรคประชาชนว่าเกี่ยวข้องกับวางระเบิดภายในห้องน้ำปั๊มน้ำมัน ต.ตะลุโบะ หน้าโรงไฟฟ้า และได้เรียกร้องให้คนที่อ่านข้อความไม่เลือกพรรคที่สนับสนุนบีอาร์เอ็นหรือใช้กำลัง เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัส และยังมีเพจมากมายที่ออกมาโพสต์ลักษณะนี้ ไม่ใช่ครั้งแรก แต่มีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามองว่าเป็นการล้ำเส้นจนเกินควรไปมาก เข้าใจและยอมรับการเห็นต่าง แต่ในกรณีนี้เป็นการโจมตีตนและพรรคให้เกิดการรับรู้ที่ผิดเพี้ยนไป โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวนเวรได้รับเรื่องไว้และจะดำเนินการตามหลักกฎหมายต่อไป
“ผมขอปฏิเสธและขอยืนยันด้วยความบริสุทธิ์ใจว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผมและพรรคประชาชนอยู่บนหลักการประชาธิปไตยและสันติวิธี เชื่อในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสังคมผ่านวิธีการที่สันติ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้รับไม่ได้เป็นอย่างมาก และมีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งตำรวจและกระบวนการยุติธรรมในการดำเนินคดี เพื่อติตตามหาที่มาของข้อความเหล่านี้ อีกทั้งของความเป็นธรรมให้ผมและพรรคประชาชน เพราะผมต้องการเห็นการเลือกตั้งที่ฟรีและแฟร์”
นายรอมฎอน กล่าวว่า เรื่องนี้จะต้องมีผู้รับผิดชอบ และตนเชื่อว่านอกเหนือจากนี้ เราได้ตั้งข้อกล่าววหาไว้ทั้งเจ้าของเพจและคนที่เข้าไปคอมเมนต์ คนที่ไปแชร์ และหลังจากนี้ตนมองว่าจะต้องจริงจังมากขึ้นในการดำเนินคดีของผู้ที่เผยแพร่ข่าวสารที่มุ่งด้อยค่า แพร่มลทินนักการเมือง นักกิจกรรม และประชาชน เพราะทั้งหมดนี้จะทำลายบรรยากาศของสันติภาพ และการหาทางออกทางการเมือง
นายรอมฎอน กล่าวว่า เรื่องนี้ที่เกิดขึ้นในห้วงเลือกตั้ง ซึ่งก็มีผลกระทบอย่างแน่นอน ตนเชื่อว่าเรื่องเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นในประเทศที่เป็นประชาธิปไตย โดยเฉพาะในความขัดแย้งทางการเมือง เราต้องการพื้นที่เสรีภาพที่มากที่สุด เพื่อให้ผู้คนแสดงความรู้สึกให้ได้มากที่สุด แต่ต้องไม่เกินเส้น อย่างกรณีเป็นเรื่องที่เกินเส้นมาก เพราะเป็นการเชื่อมโยงการเมืองในเรื่องแบบนี้กับความรุนแรง นอกจากเป็นสิ่งที่บิดเบือนข้อเท็จจริงแล้ว ก็ยังมุ่งเปลี่ยนความคิดของประชาชนในการตัดสินใจใช้สิทธิ์ของตนเองอีกด้วย