ติดแผงโซล่าเซลทำไฟไห้มบ้านวอดทั้งหลัง

ชุมพร - วอดทั้งหลัง ชาวบ้านในพื้นที่ จ.ชุมพร ติดแผงโซล่าเซลล์บนหลังคท ทำไฟฟ้าลัดวงจร จนเกิดไฟไหม้บ้านทั้งหลัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือ
วันนี้ ( 6 กุมภาพันธ์ 2569) นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยนายเจริญโชค พรหมชุติมา นายอำเภอเมืองชุมพร นายนิรัช โอบอ้อม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ร่วมลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือพื้นที่เกิดเหตุไฟไหว้บ้านเสียหายทั้งหลัง บ้านเลขที่ 95/3 หมู่ 6 ตำบลนาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร เพื่อให้กำลังใจและมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ นายวันชนะ สารประดิษฐ์ ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย
ทั้งนี้สาเหตุจากไฟไหม้บ้นหลังดังกว่า เกิดจากแผงโซล่าเซลล์ลัดวงจรที่ติดตั้งบนหลังคาบ้านทำให้เกิดกระแสไฟลัดวงจรที่แผงโซล่าเซล จนดเกิดไฟไหม้บนหลังคมบ้านแล้วลุกลามเผาไหม้จนหมดทังหลัง เนื่องจากขณะเกิดเหตุไม่มีผู้อาศัยอยู่ในบ้าน จึงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
เบื้องต้นทางอำเภอเมืองชุมพร ได้มอบถุงยังชีพ สิ่งของอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือ จากเหล่ากาชาดและหน่วยงาน พมจ. และ นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจ มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมด้วย ณ พื้นที่เกิดเหตุ ตำบลนาชะอัง.