ผู้ว่าฯ นราธิวาสนำทัพร่วม Big Day ปลุกพลังประชาชนเข้าคูหา “เลือกตั้ง-ประชามติ”

นราธิวาส - ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำทีมหัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรม Big Day รณรงค์ชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. และการออกเสียงประชามติ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569
วันนี้ (6 ก.พ.) ณ บริเวณสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และการออกเสียงประชามติจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายกฤษณนันท์ กำไร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายนันทพล ภาชื่น ผู้อำนวยการ กกต.ประจำจังหวัดนราธิวาส และตัวแทนภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
นายนันทพล ภาชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า หลังจากมีพระราชกฤษฎีกายุบสภา คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นวันเลือกตั้งทั่วไป พร้อมทั้งจัดให้มีการออกเสียงประชามติในวันเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตประเทศอย่างแท้จริง
“การเลือกตั้งครั้งนี้มีความพิเศษเพราะเป็นการใช้สิทธิควบคู่กับการออกเสียงประชามติ ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญที่สุดในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนจะได้ทำหน้าที่ทั้งเลือกผู้แทนเข้าไปบริหารราชการแผ่นดิน และแสดงเจตจำนงต่อตัวบทกฎหมายสูงสุดของประเทศด้วยตนเอง” นายนันทพล กล่าว
ด้าน นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนด้านความปลอดภัยในการเลือกตั้ง โดยให้ความสำคัญทั้งต่อพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งมีทั้งหมด 1,066 หน่วย ทั้งนี้ ได้มีการจัดทำแผนรองรับหลายแผน เพื่อรองรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานว่าการเลือกตั้งจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย และโปร่งใส
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวเพิ่มเติมว่า การเตรียมการด้านความปลอดภัยได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่หลายเดือนที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้มีหนังสือแจ้งไปยังนายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ กำชับให้วางตัวเป็นกลางทางการเมือง และหลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่ถูกต้อง หากพบความผิดปกติใด ๆ จะมีการแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบ และรายงานไปยัง กกต.กลางต่อไป
นอกจากนี้ ยังขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุด โดยคาดการณ์ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และอาจเพิ่มขึ้นใกล้ร้อยละ 80 ซึ่งหน่วยเลือกตั้งจะเปิดให้ลงคะแนนตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น.
ในส่วนของการนับคะแนนคาดว่าหน่วยเลือกตั้งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเวลาประมาณ 20.00 น. จากนั้นจะรวบรวมผลคะแนนส่งมายังระดับอำเภอและจังหวัด และจะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการประมาณเวลา 21.00 น. ว่าผู้ใดได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร