แรงงานไทยในมาเลย์ตื่นตัวทยอยกลับใช้สิทธิเลือกตั้ง หวังไทยเดินหน้าพัฒนาเต็มรูปแบบ

ยะลา – แรงงานไทยในประเทศมาเลเซียตื่นตัวทยอยเดินทางกลับบ้านเกิด เพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และร่วมออกเสียงประชามติ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ หวังรัฐบาลชุดใหม่เดินหน้าพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เต็มรูปแบบ
วันนี้ (6 ก .พ.) ที่ด่านพรมแดนเบตง อ.เบตง จ.ยะลา ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับด่านบูกิตบือราปิต รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย แรงงานไทยในประเทศมาเลเซียทยอยเดินทางกลับมาในราชอาณาจักรไทย ผ่านด่านพรมแดนเบตง เพื่อมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และร่วมออกเสียงประชามติ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตามภูมิลำเนาที่ตนมีชื่ออยู่
นางสาวนิสาวิตรี ดาะหะแม ที่เดินทางจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้า เพื่อกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ตนตั้งใจกลับมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ที่ภูมิลำเนาตัวเองที่นราธิวาส และวันนี้แรงงานไทยต่างทยอทเดินทางกลับมา ทั้งนี้คาดหวังว่าหลังการเลือกตั้งครั้งนี้ รัฐบาลชุดใหม่จะเดินหน้าสู่การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีประสิทธิภาพและเต็มรูปแบบเสียที
ด้าน นางจรรยา แซ่โกว ที่เดินทางมาจาก ประเทศมาเลเซีย กล่าวว่า ตนเองจะเดินทางไปใช้สิทธิที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งตนเองได้เปิดร้านขายของอยู่ในประเทศมาเลเซีย และเดินทางกลับมาพร้อมครอบครัว รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เลือกตั้งอีกครั้ง ส่วน ส.ส.ในอุดมคติ คือ คนดี ที่พร้อมสร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวมและไม่ทอดทิ้งคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งอยากเห็นการพัฒนาประเทศไทยและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกด้าน โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจและปากท้องประชาชน
ขณะที่ พ.ต.ท.กฤตกรอิชณน์ สารวัตรด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอำนวยความสะดวก พร้อมเพิ่มช่องให้บริการประทับตราหนังสือเดินทางแก่แรงงานไทยที่กลับเข้ามาใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อให้ทุกคนได้รับความสะดวกอย่างเต็มที่ พร้อมกับเฝ้าระวังและคัดกรองนักท่องเที่ยวสัญชาติอินเดียและผู้ที่มีประวัติเดินทางไปยังประเทศอินเดียอย่างละเอียด สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสนิปาห์ในบางพื้นที่ของประเทศอินเดียในช่วงที่ผ่านมา แม้กรมควบคุมโรคจะชี้แจงว่าไทยยังไม่พบผู้ป่วย แต่เพื่อความไม่ประมาท เจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และแจก บัตรคำแนะนำด้านสุขภาพ (Health Beware Card) ให้กับผู้เดินทางกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้ความรู้ในการสังเกตอาการและแนวทางป้องกันตนเอง