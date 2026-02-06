โจรใต้แขวนป้ายผ้าป่วนโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งที่นราธิวาส 9 อำเภอ 17 จุด 24 ผืน

นราธิวาส – กลุ่มโจรใต้ก่อเหตุแขวนป้ายผ้าเพื่อปั่นป่วนในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง ส.ส. ในพื้นที่ จ.นราธิวาส รวม 9 อำเภอ 17 จุด 24 ผืน
วันนี้ (6 ก.พ.) พล.ต.ต.ประยงค์ โคตรสาขา ผบก.ภ.จว.นราธิวาส ได้รับรายงานจากผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ 9 อำเภอ ว่ามีการพบป้ายผ้าของกลุ่มโจรใต้ รวม 17 จุด จำนวน 24 ผืน ได้แก่ เมืองนราธิวาส 1 จุด 1 ผืน, ยี่งอ 2 จุด 2 ผืน, สุคิริน 1 จุด 1 ผืน, เจาะไอร้อง 1 จุด 2 ผืน, ระแงะ 1 จุด 4 ผืน, ศรีสาคร 2 จุด 4 ผืน, ตากใบ 2 จุด 3 ผืน, สุไหงปาดี 3 จุด 3 ผืน และจะแนะ 4 จุด 4 ผืน โดยกลุ่มคนร้ายได้มีการนัดแนะกระจายกำลังกันแขวนป้ายผ้าพื้นสีขาว เขียนข้อความอักษรภาษาไทยและอังกฤษ ด้วยสีแดงและสีน้ำเงิน
โดยมีข้อความว่า ไม่มีประชาธิปไตยภายใต้การยึดครอง (No Democracy Under Occupation) ปลดปล่อยชาติคือเงื่อนไขของสันติภาพที่ยังยืน (free patani free our nation) และป้ายข้อความการปลดปล่อยชาติ คือ เงื่อนไขของสันติภาพที่ยั่งยืน ( free patani free our nation ) โดยคนร้ายได้แยกย้ายนำไปแขวนไว้ตามสถานที่ต่างๆ อาทิ พงหญ้ารกทึบริมทาง กิ่งไม้ริมทาง และบริเวณบนสายไฟฟ้าที่ลากผ่านถนน รวมทั้งใช้สีสเปร์สีแดงพ่นผิวถนน
พล.ต.ต.ประยงค์ ผบก.ภ.จว.นราธิวาส ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละ สภ. สนฺธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ทหารที่รับผิดของในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งกำลังภาคประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุ โดยเน้นย้ำการตรวจสอบบริเวณรายรอบจุดเกิดเหตุ คนร้ายอาจจะมีการวางแผนลวงในการซุกซ่อนวัตถุระเบิด เพื่อดักสังหารเจ้าหน้าที่ขณะเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุ หากพื้นที่ใดมีความเสี่ยงให้ขอสนับสนุนชุดอีโอดี เข้าตรวจสอบและเก็บกู้
โดยตลอดในช่วงเช้าที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ทั้ง 9 อำเภอ ได้เข้าทำการปลอดป้ายผ้าออกมาได้ด้วยความปลอดภัย จากการตรวจสอบจุดที่คนร้ายนำป้ายผ้าไปแขวนในพื้นที่ทั้ง 9 อำเภอนั้น ส่วนใหญ่เป็นจุดที่คนร้ายมักนำป้ายผ้าไปแขวนไว้ตรงจุดเดิมที่เคยแขวนไว้ก่อนหน้านี้ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าคนร้ายส่วนใหญ่มักจะแอบแฝงตัวเคลื่อนไหวตามหมู่บ้านนั้นๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เก็บรวบรวมผืนผ้าจำนวนดังกล่าว ส่งให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน นำไปตรวจสอบตามหลักกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ ทั้งลายนิ้วมือแฝงและดีเอ็นเอที่ติดตามบริเวณต่าง ๆ ของป้ายผ้า เพื่อนำไปสู่การติดตามจับกุมกลุ่มคนร่ายมาลงโทษต่อไป