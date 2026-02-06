คุมเข้มก่อนเลือกตั้ง ตร.กระบี่ บุกทลายแหล่งผลิตปืนเถื่อน ลอบขายนานกว่า 3 ปี

กระบี่ – กระบี่คุมเข้มก่อนการเลือกตั้งสส. 8 ก.พ.นี้ บุกทลายแหล่งผลิตปืนเถื่อนขายมานานกว่า 3 ปี ได้ของกลางทั้งปืนถูกกฎหมายและปืนเถื่อน
วันนี้ ( 6 ก.พ.69) ที่ห้องประชุมชั้น 2 สถานีตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ นายอังกูร ศีลาเทวากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุขเกษม นครวิลัย ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.กระบี่ ร่วมกันแถลงข่าวผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่ประชาชน
โดยหนึ่งในคดีสำคัญคือ การทลายแหล่งลักลอบผลิตและดัดแปลงอาวุธปืนเถื่อนเพื่อจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.สุขเกษม นครวิลัย ผบก.ภ.จว.กระบี่, พ.ต.อ.พิษณุ อัชนะพรกุล และ พ.ต.อ.ประเทือง ผลมานะ รอง ผบก.ภ.จว.กระบี่ ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.ไมตรี นักธรรม สวญ.สภ.คลองขนาน พร้อมด้วย พ.ต.ท.เรืองวิทย์ ช่วยเอี่ยม สว.สส.สภ.คลองขนาน และชุดสืบสวน นำหมายค้นศาลจังหวัดกระบี่ ที่ 46/2569 เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 747/1 หมู่ 2 ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
ผลการตรวจค้นพบ นายสหทัย ภูมิเวศ อายุ 29 ปี เจ้าของบ้าน ซึ่งดัดแปลงบ้านพักเป็นสถานที่ผลิตอาวุธปืน ตรวจยึดอาวุธปืนพกแบบประดิษฐ์เอง (ไม่มีทะเบียน) ขนาดลำกล้อง 5 นิ้ว 2 กระบอก อาวุธปืนแบลงค์กันดัดแปลง 1 กระบอก เครื่องกระสุนปืนรวมกว่า 20 นัด แม็กกาซีนหลายรายการ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์จำนวนมาก
จากการสอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ลักลอบผลิตอาวุธปืนจำหน่ายมานานกว่า 3 ปี ผลิตตามคำสั่งลูกค้า ขายในราคากระบอกละ 11,000–15,000 บาท โดยเรียนรู้วิธีทำจากคลิปวิดีโอออนไลน์และสั่งซื้ออุปกรณ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาทำหรือผลิตอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต และข้อหาครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนควบคุมตัวดำเนินคดี พร้อมขยายผลถึงเครือข่ายในพื้นที่อำเภอเหนือคลอง คลองท่อม และใกล้เคียง
พล.ต.ต.สุขเกษม เปิดเผยว่า ผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในห้วงวันที่ 1 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2569 สามารถยึดอาวุธปืนมีทะเบียน 12 กระบอก อาวุธปืนไม่มีทะเบียน 8 กระบอก พร้อมเครื่องกระสุน ยึดยาบ้า 25,000 เม็ด และยาไอซ์ 64 กรัม จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ 85 หมาย
ด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่สกัดกั้นเว็บไซต์ผิดกฎหมาย 1,896 เว็บไซต์ ปิดกั้นบัญชี Facebook 5,856 บัญชี TikTok 1,301 บัญชี และ LINE 386 บัญชี พร้อมจับกุมคดีพนันออนไลน์ 7 ราย โดยในช่วงการระดมกวาดล้างครั้งนี้ ไม่พบการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ ยืนยันเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบอย่างเข้มงวด เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างเรียบร้อย โปร่งใส และปลอดภัยสูงสุด พร้อมเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้
ด้าน นายอังกูร กล่าวว่า จังหวัดกระบี่ได้ระดมกวาดล้างอาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อขานรับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มุ่งสร้าง “พื้นที่ปลอดภัย เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก” โดยบูรณาการกำลังตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ตรวจตราเข้มงวดในจุดเสี่ยงและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
“เพื่อให้ประชาชนมีความสุข ใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ และให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดกระบี่รู้สึกอุ่นใจในความปลอดภัย หากพบการกระทำความผิด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด” ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าว