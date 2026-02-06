เร่งแก้ปัญหาขยะเกาะปันหยี วางมาตรการทั้งระยะสั้น-ยาว ฟื้นฟูพื้นที่เตาเผาขยะ

พังงา - อุทยานฯอ่าวพังงา เร่งแก้ปัญหาขยะเกาะปันหยี หลังพบขยะลอยเกลื่อนทะเล วางมาตรการทั้งระยะสั้น-ยาว ฟื้นฟูพื้นที่เตาเผาขยะ เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้กลับสู่สภาพเดิม
ที่ห้องประชุมศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา อ.เมืองพังงา นายพีระพัฒน์ เงินเจริญ นายอำเภอเมืองพังงา เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางบริหารจัดการขยะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ภายหลังเกิดปัญหาขยะตกค้างและขยะลอยกระจายในทะเลบริเวณเกาะปันหยี สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยมี ท้องถิ่นจังหวัดพังงา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี กำนันตำบลเกาะปันหยี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 เข้าร่วม เพื่อร่วมกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
ที่ประชุมได้ข้อสรุปสำคัญ ทางอุทยานฯแห่งชาติอ่าวพังงา แจ้ง ว่าสถานที่กำจัดขยะไม่เคยได้รับอนุญาตจากทางอุทยานฯ ขณะที่ท้องถิ่นจังหวัดพังงาแจ้งว่าการที่ อบต.เกาะปันหยี จะทำกิจการใดนอกเขตพื้นที่นั้นต้องได้รับความยินยอมจากสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาจึงจะทำได้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ตรวจสอบสัญญาจ้างการบริหารจัดการขยะ ว่ามีการกระทำผิดเงื่อนไขสัญญาหรือไม่ หากพบให้ดำเนินการยกเลิกสัญญา พร้อมดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำแผนบริหารจัดการขยะในพื้นที่เกาะปันหยี เสนอจังหวัดพังงา เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะยาว ขณะเดียวกันให้อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ดำเนินการตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 อย่างเคร่งครัด
สำหรับมาตรการเร่งด่วนระยะสั้น ที่ประชุมเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ดำเนินการจัดเก็บขยะที่ตกค้างบนเกาะและขยะที่ลอยกระจายในทะเลโดยรอบ เพื่อนำกลับขึ้นฝั่ง โดยให้ประสานความร่วมมือกับท้องถิ่นจังหวัดพังงา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนบุคลากรและรถขนส่งขยะไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ หากขาดแคลนอุปกรณ์หรือกำลังเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา พร้อมให้การสนับสนุน
นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จัดทำแผนฟื้นฟูพื้นที่เตาเผาขยะ เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้กลับสู่สภาพเดิม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล ก่อนนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดพังงา ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อวางแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืนในพื้นที่อ่าวพังงาและเกาะปันหยีต่อไป.