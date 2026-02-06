ของคนดังเมืองคอน?! แม่ทัพภาค 4 ส่งชุดเฉพาะกิจบุก อ.ร่อนพิบูลย์ยึดน้ำมันเถื่อน 4.5 หมื่นลิตร

นครศรีธรรมราช - แม่ทัพภาคที่ 4 ส่งชุดเฉพาะกิจทลายคลังน้ำมันเถื่อนกลางเมืองร่อนพิบูลย์ ยึดน้ำมันเถื่อนกว่า 4 หมื่น 5 พันลิตร เร่งขยายผลพบความเชื่อมโยงคนดังเมืองนครศรี ย้อนคำพูด “ธรรมนัส” เคยกล่าวถึงจนดังไปทั่วประเทศ
วันนี้ (6 ก.พ.) ที่ จ.นครศรีธรรมราช มีรายงานว่าเมื่อบ่ายวานนี้ (5 ก.พ.) พล.ท.นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ผอ.รมน.) ภาค 4 ได้ส่งชุดปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่และปราบปรามภัยแทรกซ้อนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ดำเนินการติดตามขยายผลเส้นทางขบวนการค้าน้ำมันเถื่อน และส่วนหนึ่งพบว่า มีเส้นทางการขนย้ายมากักเก็บอยู่ในโกดังขนาดย่อมในพื้นที่หมู่ 7 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
กำลังทหารจึงได้เข้าตรวจยึดและจำแนกของกลาง พบรถบรรทุกแทงก์น้ำมันและภาชนะบรรจุ (แกลลอน) ซุกซ่อนอยู่จำนวนมาก ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิตหรือน้ำมันเถื่อน เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมด รวมปริมาณทั้งสิ้น 45,210 ลิตร จำแนกเป็นน้ำมันดีเซล 30,300 ลิตร และน้ำมันเบนซิน 14,910 ลิตร กำลังชุดปฏิบัติการได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดและขยายผล
จากการขยายผลในเชิงลึกพบว่า คลังน้ำมันเถื่อนรายนี้เป็นของคนดังรายหนึ่งในพื้นที่ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีใน จ.นครศรีธรรมราชและรู้จักไปทั่วประเทศ โดนเฉพาะพฤติกรรมด้านธุรกิจสีเทาที่อยู่เบื้องหลัง โดยกลุ่มธุรกิจรายนี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เคยกล่าวถึงมาแล้วที่ จ.นครศรีธรรมราช จนกลายเป็นข่าวที่ถูกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
ส่วนการปฏิบัติการขณะนี้เร่งขยายผลเพื่อการปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของแม่ทัพภาคที่ 4 ในการกวาดล้างภัยแทรกซ้อนและสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ