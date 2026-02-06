สนามหน้าเมืองแตก! “อนุทิน” อ้อนคนคอนเลือก ‘ภูมิใจไทย’ ทำงานใจกว้างเน้นความตัองการของประชาชน

นครศรีธรรมราช - “อนุทิน” นำทัพขุนพลภูมิใจไทยเปิดปราศรัยใหญ่โค้งสุดท้ายที่สนามหน้าเมืองนคร นินทาเมียคนใต้ดุยจริง เรียกเสียงฮาสนั่น บอกทำงานการเมืองต้องใจกว้าง หลายคนย้ายมาอยู่ด้วยเพราะอยู่ที่เดิมขออะไรลงไปในพื้นที่ก็ไม่ได้ ด้าน “ศุภชัย” กรีด “ท่านผู้เฒ่า” พูดทำการเมืองสุจริต แต่น้องชายยักยอกเงินธนาคารหนีคดี 10 ปีจนขาดอายุความ พี่ชายนั่งนายก อบจ.ก็โดนไป 2 คดีศาลให้จำคุก
วานนี้ (5 ก.พ.) ช่วงค่ำที่ผ่านมา ที่สนามหน้าเมือง จ.นครศรีธรรมราช พรรคภูมิใจไทยจัดการปราศรัยใหญ่ในโค้งสุดท้ายของการหาเสียง มีผู้สมัครของพรรคมาร่วมปราศรัยทั้ง 9 เขต โดยมีแกนนำพรรคมาร่วม อาทิ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวพน้าพรรคภูมิใจไทย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยดูแลพื้นที่ภาคใต้ นายสันติ ปิยะทัต นายศุภชัย ใจสมุทร ผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ท่ามกลางประชาชนจำนวนมากผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามานั่งรับฟังอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่าผู้บริหารได้วางเก้าอี้ไว้ทั้งหมด 15,000 ตัว มีประชาชนเข้าฟังจนเต็มพื้นที่ และบางส่วนยังมีการยืน
นายอนุทินได้ปราศรัยโดยพยายามทักทายเป็นภาษาถิ่นอย่างสนุกสนาน โดยมีเสียงของประชาชนที่มาส่งเสียงเชียร์ชวนคุยอยู่ตลอดเวลา จนนายอนุทินเย้าแหย่กลับว่า “พี่น้องๆ ให้ผมพูดก่อนได้ม้าย แหลงแข่งกันพันนี้ไม่ทราบว่าอีให้ผมแหลงกันพันพรือ” ท่ามกลางเสียงโห่ร้องอย่างสนุกสนาน
นายอนุทิน กล่าวว่า “เมื่อปี 2562 ได้มาขึ้นเวทีแบบนี้แนะนำตัวผู้สมัครได้มาเพียง 2 คน ตอนนั้นคนนครศรียังไม่ได้รักผม เพราะผมยังไม่ได้เป็นเขยคนใต้ ปี 2566 ผมมีเมียเป็นคนใต้ แต่อยู่อีกฝั่งที่เมืองนอง ผมเคยถามว่า ผมขอมีอีกฝั่งหนึ่งได้ม้าย คำตอบคือมึงลองมีดู หากอยากมีหูเหลืออยู่ข้างเดียว ลองมีเมียที่เมืองคอนดู เลยไม่กล้ามี ผมพูดแค่นี้ คืนนี้กลับบ้านผมได้นอนนอกห้องอีกแล้ว ยอมรับสาวใต้ดุจริง ขี้หึงขี้หวง โกรธทีไม่พูดกับผม 7 วัน ผมจะบ้าตาย” เรียกเสียงฮาจากประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง
นายอนุทินยังกล่าวถึงการทำงานว่า พรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคที่เน้นการทำงานแบบใจกว้าง การเมืองเป็นเรื่องเล็ก เรื่องประเทศไทย คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญสุด โครงการต่างๆ จากอดีตถึงปัจจุบันเป็นของประชาชนทั้งนั้น ส.ส.ที่เขาอยากอยู่เขาก็อยู่เขาไม่อยากอยู่เขาก็มา เขาอยากทำงานรับใช้ เขาอยู่ที่เดิมขออะไรลงไปในพื้นที่ก็ไม่ได้ มาอยู่กับเรายังไม่ทันเข้าพรรค บอกอะไรมาเราจัดการให้หมด เราทำงานแบบใจกว้าง การเมืองเป็นเรื่องเล็ก ความต้องการของประชาชนคือสิ่งสำคัญสุด
นายอนุทิน ยังระบุด้วยว่า บางพรรคขึ้นเวทียังไม่ทันบอกอะไรเลย เพราะไม่มีนโยบาย บอกแต่ว่า เลือกๆ เลือกแล้วได้ประโยชน์อะไร นายกฯ ยังไม่ได้เป็น เพราะฉะนั้นการเลือกต้องเลือกพรรคที่ทำประโยชน์ได้จริง สำคัญที่สุดคือการมีผลงาน พวกเราอาจพูดไม่เก่งแต่หล่อแน่นอน ในพรรคภูมิใจไทย เราเพาะบ่มเสี้ยมสอนถึงเรื่องความรักต่อกันคือสิ่งที่ทุกคนต้องปฏิบัติ เรื่องการปิดด่านชายแดนไทย-เขมร ถามชาวนครศรีธรรมราชตรงนี้หลายคนยังตอบได้เเลยว่า ปิดต่อไปไม่ต้องเปิดก็ตามนั้นเลย
ด้านนายศุภชัยได้ปราศรัยพุ่งเป้าไปที่พรรคประชาธิปัตย์ โดยระบุว่า ตนเป็นคน จ.ตรัง แต่ จ.นครศรีธรรมราชมีบุญคุณมาก เพราะมาเรียนอยู่ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศเมืองนคร และย้ำว่า 2 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเต็มไปด้วยวิกฤตหลายด้าน ซึ่งช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่พิสูจน์หากมีนายกฯ ดีๆ บริหารดีๆ เราทำได้
“พรรคภูมิใจไทยไม่เคยบอกว่าไม่เอาทุนเทา แต่เราบอกว่าเราคือพรรคสีขาว เราไม่มีสีเทาอยู่กับเรา เราไม่โอ้อวด เมื่อคืนพูดไปเรื่องการเมืองสุจริต ขอพูดอีกที ความสุจริตต้องเริ่มขึ้นจากครอบครัวตัวเอง ท่านผู้อาวุโสหรือท่านผู้เฒ่า เมื่อน้องชายของท่านเองยักยอกเงินธนาคารจนมีคดีติดตัวหนีไป 10 ปีจนคดีขาดอายุความ ตำรวจตามหาไม่พบ พี่ชายเป็นนายก อบจ.ถูกคดีไป 2 คดีจนศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำคุก การไปพูดว่าทำการเมืองสุจริตๆ แต่คำว่าสุจริตไม่ได้มีอยู่จริง” นายศุภชัย