ไม่รอด! นักท่องเที่ยวฝรั่งเศส ทำโคเคนหล่นกลางสนามบินภูเก็ต ค้นที่พักพบยาอีอีก

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – นักท่องเที่ยวฝรั่งเศสทำโคเคนตกหล่นกลางสนามบินภูเก็ต ตำรวจเค่นจนยอมรับว่าที่พักในพื้นที่ ต.วิชิต มียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ ค้นพบยาอีทั้งถุงและเม็ด
พ.ต.ท.ชำนาญ อินทานนท์ สว.สส.สภ.สาคู จ.ภูเก็ตได้รับแจ้งจาก เจ้าหน้าที่ตรวจค้นท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ว่า พบผู้ต้องหานี้ทราบชื่อภายหลัง ชื่อ นายนาจิบ อัฟทัต (MR.NAJIB AFTAT) อายุ 46 ปี สัญชาติฝรั่งเศส ทำยาเสพติดให้โทษประเภท 2 โคเคน บรรจุในถุงกดปิด-ดึงเปิด ลักษณะเป็นผงสีขาว จำนวน 10 ถุง รวมปริมาณทั้งสิ้น 7.55 กรัม ตกบริเวณจุดตรวจค้นสัมภาระขาออdภายในประเทศ ขอให้เดินทางมาร่วมตรวจสอบด้วย เมื่อวันที่ 5 ก.พ.ที่ผ่านมา
จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่า ผู้ต้องหาทำหล่นจากกางเกง จึงได้สอบถาม ผู้ต้องหาให้การรับว่า ยาเสพติดข้างต้นเป็นของตนจริง และจากการสอบสวนขยายผล ผู้ต้องหาให้การว่า ยังมียาเสพติดให้โทษส่วนหนึงอยู่ที่ห้องพัก 709 ที่ ในคอนโดแห่งหนึ่งในพื้นที่ ม.3 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต และได้พาเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
จากการตรวจสอบพบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาอี) บรรจุในถุงกดปิด-ดึงเปิด ลักษณะเป็นผงสีชมพู จำนวน 13 ถุง รวมน้ำ 6.79 กรัมและพบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาอี) บรรจุในถุงกดปิด-ดึงเปิด ลักษณะเป็นม็ดสีชมพู จำนวน 9 ถุง รวม 44 เม็ด
จึงได้แจ้งข้อกล่าหาว่า “จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 2(โคเคน) โดยมีไว้เพื่อจำหน่าย, จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1(ยาอี) โดยมีไว้เพื่อจำหน่าย, เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 2 เคตามีน โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย” นำตัวผู้ต้องหาดำเนินคดีตามกฎหมาย