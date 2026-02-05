สลด! หนุ่มรัสเซียปีนหน้าผาจุดชมวิวเกาะสมุย เสียหลักพลัดตกหน้าผา ดับอนาถ

สุราษฎร์ธานี - สุดสลด นักท่องเที่ยวหนุ่มชาวรัสเซีย ปีนหน้าผาจุดชมวิว หน้าพระลาน บนเกาะสมุย เสียหลักมีอคว้ากิ้งไม้หักร่วงตกลงมา ศีรษะกระแทกแนวโขดหินบนชายหาดดับอนาถ
วันนี้ ( 5 ก.พ.69) ศูนย์วิทยุ สภ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ได้รับแจ้งจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ว่า พบศพคนนอนหมดสติริมชายหาด บริเวณหน้าผาจุดชมวิว เจดีย์ขรัวพุฒสรณ์ หน้าพระลาน หมู่ 5 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จึงได้แจ้งให้ ร.ต.อ.อิศเรศ สำเนียงหวาน รองสารวัตรสอบสวน สภ.เกาะสมุย แล้วเดินทางไปตรวจสอบ พร้อมด้วย ตำรวจสืบสวน สภ.เกาะสมุย ตำรวจท่องเที่ยว ตม.แพทย์เวรโรงพยาบาลเกาะสมุย หน่วยกู้ภัยมูลนิธิกุศลสงเคราะห์เกาะสมุย
ที่เกิดเหตุ ต้องขึ้นบันไดเจดีย์ขรัวพุฒสรณ์ หน้าพระลาน เพื่อเดินขึ้นไปยังจุดชมวิว ซึ่งมีความสูงจากชายทะเลประมาณ 20 เมตร และเป็นหน้าผาหิน เมื่อมองลงไปที่ชายหาด พบร่างของผู้เสียชีวิต เจ้าหน้าที่ได้เดินลงไปยังชายทะเล ซึ่งมีความลาดชัน และโขดหินจำนวนมาก และพบศพ นาย อิริยา บิชูริน MR.ILIAR BICHURIN อายุ 36 ปี สัญชาติรัสเซีย สภาพศพนุ่งกางเกงขาสั้นสีดำ สวมเสื้อยืดแขนยาวสีดำ รองเท้าผ้าใบ แต่งกายคล้ายนักท่องเที่ยวแอดแวนเจอร์ นอนหงาย มีบาดแผลฉกรรจ์ ที่ศีรษะ บริเวณท้ายทอย กะโหลกแตกเป็นเสี่ยง เศษกะโหลกมันสมองกระจายติดโขดหิน
นอกจากนี้ห่างจากศพเล็กน้อย พบกระเป๋าสะพายสีแดง ตกอยู่ ภายในมีหนังสือเดินทาง 2 เล่ม และกุญแจห้องพัก ที่มือข้างขวา พบกิ้งไม้หักที่ผู้ตายกำไว้แน่น ส่วนตามร่างกาย มีร่องรอยถลอก แต่ไม่พบร่องรองถูกทำร้ายแต่อย่างใด คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 2-3 ชั่วโมง
จากการสอบถามพยาน ทราบว่า มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางขึ้นไปท่องเที่ยว ถ่ายภาพที่จุดชมวิวดังกล่าว และนักท่องเที่ยวมองไปยังด้านล่างที่ชายทะเล และเห็นมีร่างของคนนอนหมดสติ จึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบดังกล่าว ในเบื้องต้นจากการสันนิษฐาน คาดว่า ผู้ตายได้เดินทางมาเพื่อชมวิว และอาจจะปีนหน้าผาจุดชมวิว เพื่อไต่ลงไปยังบริเวณชายทะเล แต่เกิดพลาด มืดคว้ากิ้งไม้ แต่กิ้งไม้รับน้ำหนักไม่ไหวหักติดมือผู้ตาย แล้วร่างหล่นลงกระแทกแนวโขดหิน ทำให้เสียชีวิตดังกล่าว
ตรวจสอบประวัติการเดินทาง พบว่าเดินทางเข้ามาทางด่าน ตม.ควนโดด ในจังหวัดสตูล และเดินทางมาพักที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ใน ต.แม่น้ำ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำร่างผู้ตายส่งไปทำการชันสูตร ที่โรงพยาบาลเกาะสมุยอย่างละเอียดอีกครั้ง พร้อมรายงานให้สถานทูตรัสเซีย ประจำประเทศไทย ทราบต่อไป