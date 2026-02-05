สำนักงานพาณิชย์จังสตูล จัดงานธงฟ้าราคาประหยัด ครั้งที่ 3 ซับน้ำตาชาวบ้านหลังน้ำลด

กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังสตูล จัดงานธงฟ้าราคาประหยัด ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ที่ว่าการอำเภอควนโดน จ.สตูล เพื่อเยียวยาหัวใจและกระเป๋าเงินของพี่น้องชาวควนโดนที่บอบช้ำจากวิกฤตน้ำท่วม โดยมี นายเชษฐ บุตรรักษ์ นายอำเภอควนโดน พร้อมด้วยหัวใจหลักอย่าง นางสายช่อ อังศุพานิช พาณิชย์จังหวัดสตูล และ นางสาวดาวัล บัวงาม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล ที่ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพและให้กำลังใจชาวบ้านอย่างใกล้ชิด
โดยไฮไลต์สินค้าภายในงานมีการขนสินค้าลดราคาสูงสุด 36 เปอร์เซ็นต์ เช่น ข้าวหอมมะลิ 100 เปอร์เซ็นต์ เพียง 100 บาท (ปกติ 157 บาท), ไข่ไก่เบอร์ 2 แผงละ 80 บาท (ปกติ 125 บาท), น้ำมันพืชขวดละ 35 บาท และน้ำตาลทรายถุงละ 20 บาท และยังมีสินค้า OTOP ชื่อดังของอำเภอควนโดนมาจำหน่าย เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง