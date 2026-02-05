หนุ่มนอร์เวย์ คลั่งกระโดดขวางหน้ารถยนต์ กระชากประตูทำร้ายคนขับก่อนชิงรถหนี คาดคลุ้มคลั่งจากฤทธิ์ยาเสพติด

สุราษฎร์ธานี – หนุ่มนอร์เวย์สุดเพี้ยน คลุ้มคลั่ง กระโดดขวางหน้ารถยนต์ กระชากเปิดประตูทำร้ายโชว์เฟอร์ ก่อนชิงรถยนต์หลบหนี แต่ไปไม่รอด ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 โรงพักปิดถนนสกัดจับไว้ได้ แต่พูดไม่รู้เรื่อง คาดคลุ้มคลั่งจากฤทธิ์ยาเสพติด
วันนี้ ( 5 ก.พ.69) ตำรวจเกาะสมุย ได้รับแจ้ง มีเหตุชายหนุ่มชาวต่างชาติ คลุ้มคลั่ง เดินไปมาบนถนนสายรอบเกาะสมุย และได้กระโดดขวางหน้ารถยนต์อีซูซุมิวเอ็กซ์ ทะเบียนป้ายเขียว ณข-17 สุราษฎร์ธานี ก่อนที่ชายหนุ่มชาวต่างชาติ กระชากประตูด้านคนขับ พร้อมชกต่อยโชว์เฟอร์ แล้วชิงรถหลบหนีไป เหตุเกิดบริเวณหน้าร้านอาหารอีสานครกใหญ่ หมู่ 1 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี หลังจากหนุ่มต่างชาติแย่งชิงรถยนต์ไปแล้ว ได้ขับวนหลบหนีไปหลายที่
ต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เกาะสมุย ได้วิทยุประสาน ไปยังท้องที่ สภ.บ่อผุด ช่วยทำการสกัดจับรถยนต์คันดังกล่าวที่มีชาวต่างชาติเป็นคนขับ โดยลักษณะชาวต่างชาติ นุ่งกางเกงขาสั้น สวมเสื้อยืดสีแดง ทางเจ้าหน้าที่ ได้ทำการติดตาม และรถยนต์คนร้ายที่เป็นชาวต่างชาติ ไปจนมุมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่สามแยกบ่อผุด ในท้องที่ สภ.บ่อผุด โดยเจ้าหน้าที่ได้นำรถยนต์มาปิดถนน ก่อนแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ และทำการควบคุมตัว
ทราบชื่อ นายคริสโตเฟอร์ วินเทอร์ MR.KRITOFFER WINTHER อายุ 27 ปี สัญชาติ นอร์เวย์ แล้วได้นำตัวไปทำการสอบปากคำ แต่ไม่สามารถคุยรู้เรื่อง เนื่องจากนายคริสโตเฟอร์ อยู่ในอาการตาแข็งก้าวร้าวตลอดเวลา ต่อมาได้มีนายณัฐพงศ์ ผลโพธิ์ 31ปี โชว์เฟอร์รถยนต์รับจ้างดังกล่าว เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมได้แจ้งความร้องทุกข์ ว่า ถูกนายคริสโตเฟอร์ ทำร้ายร่างกาย ก่อนแย่งชิงรถยนต์หลบหนีไป จากการตรสอบประวัติพบว่า นายคริสโตเฟอร์ เพิ่งทางมาจากเกาะพะงัน แล้วเดินเหม่อลอยไปตามถนน และไปก่อนทำร้ายคนขับรถ และแย่งชิงรถหลบหนี
ด้าน นายณัฐพงศ์ โชว์เฟอร์รถ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า พบเห็นชาวต่างชาติคนดังกล่าว เดินมาตามถนนและมายืนขวางหน้ารถ พร้อมกระชากประตูแล้วก็ทำร้ายตนด้วยการชกต่อย 2 ครั้ง และพูดคุยไม่รู้เรื่อง พร้อมโวยวายตลอดเวลา ตนไม่สามารถต่อสู้ขัดขวางได้เพราะนั่งอยู่ ซึ่งตนขับรถมาตั้งหลายปีแล้วไม่เคยเจอ นักท่องเที่ยวแบบนี้เลย ซึ่งต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะว่าทำร้ายร่างกายตนด้วย