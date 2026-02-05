เปิดฉากยิ่งใหญ่ “SITE 2026” มหกรรมแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน “Southern Innovation Technology Expo 2026 (SITE 2026)” ระหว่างวันที่ 5–8 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหกรรมแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้
วันนี้ (5 ก.พ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน “Southern Innovation Technology Expo 2026 (SITE 2026)” มหกรรมแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ระหว่างวันที่ 5–8 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “One Health, One Thailand: Leading ASIAN with Compassion and Innovation” พร้อมด้วย นายรอมดอน หะยีอาแว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาครัฐ เอกชน ภาคีเครือข่าย นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมจำนวนมาก
นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปัจจุบันภายใต้ความผันผวนของโลก วิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และเศรษฐกิจ ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของทุกประเทศ และทำให้โจทย์ในการแก้ไขปัญหามีความซับซ้อนมากขึ้น จึงทำให้มีความต้องการนวัตกรรมที่เข้าใจชีวิตของผู้คน และเข้าใจความเปราะบางของสังคม ดังนั้น SITE 2026 จึงไม่ได้เป็นเพียงเวทีของเทคโนโลยี แต่เป็นเวทีของความคิด เวทีของความรับผิดชอบ และเวทีของการลงมือทำจริง เพื่อออกแบบอนาคตที่สุขภาพ เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของผู้คนเดินไปพร้อมกันอย่างสมดุล
นายรอมดอน หะยีอาแว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทั้งด้านภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเมืองให้พร้อมรองรับการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลง และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน การจัดงาน SITE 2026 สะท้อนบทบาทของจังหวัดในการใช้เวทีไมซ์เป็นเครื่องมือเชื่อมโยงองค์ความรู้ นโยบาย และเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศในระยะยาว
ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ม.อ. ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) และจังหวัดสงขลา จัดงาน SITE 2026 เพื่อยกระดับเศรษฐกิจภาคใต้และขยายเครือข่ายธุรกิจสู่ระดับสากล ภายในงานมีการจัดแสดงนวัตกรรมใน 4 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ 1. การแพทย์และสุขภาพ 2.ดิจิทัล 3. อาหารและการเกษตร และ 4. พลังงานสะอาด พร้อมเวที Business Matching เชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ IMT-GT และสิงคโปร์
รวมทั้งยังมีกิจกรรม TEDxPrince of Songkla University ที่เป็นเวทีสำหรับการนำเสนอนวัตกรรม ภายใต้ธีม “Sustainovation in Health: Research for a Resilient Future” การนำเสนองานวิจัย นวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 นอกจากนี้ ยังได้จัดคอนเสิร์ตการกุศล THE PSU CAR-T CELL & RESILIENCE CHARITY CONCERT ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 พบกับ ป๊อบ ปองกูล , ก้อง สหรัถ สังคปรีชา& Benja Band , กบ ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี และ Thaksin Philharmonic Orchestra โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง สนับสนุนงานวิจัย และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่
ขณะที่นางสาวกนกพร ดำรงกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดไมซ์ในประเทศ TCEB กล่าวว่า SITE 2026 เป็นหนึ่งในงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของประเทศ และเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยต่อยอดจาก SITE 2024 และขยายความร่วมมือกับนานาชาติ เช่น สิงคโปร์และออสเตรเลีย สะท้อนศักยภาพของจังหวัดสงขลาในการก้าวสู่ศูนย์กลางไมซ์ระดับภูมิภาคในอนาคต