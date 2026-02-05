เลือกตั้งกระบี่ ภูมิใจไทย มั่นใจกวาดเรียบ ขณะ ปชป. พรรคของพ่อเฒ่า กระแสดี แต่ต้องวัดใจคนกระบี่จะเทคะแนนให้หรือไม่

กระบี่ -โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง สส.กระบี่ ลุ้นพรรคสมบัติพ่อเฒ่า “ปชป.” หลัง"อภิสิทธิ์" คัมแบ็ก ได้กระแส แต่จะแรงพอคว้าที่นั่ง สส. หรือไม่ ต้องวัดใจคนกระบี่ ขณะแชมป์เก่า “ภูมิใจไทย” มั่นใจกวาดได้ 3 ที่นั่งเหมืองเดิม ส่วน พรรคประชาชน กล้าธรรม พร้อมเสียบ
สำหรับเลือกตั้ง สส.กระบี่ โค้งสุดท้าย มีการแข่งขันอย่างดุเดือด ทุกพรรคการต่างก็งัดกลยุทธ์มาหาเสียงแบบไม่มีใครยอมใคร ทั้งดึงหวัหน้าพรรค ผู้บริหารพรรคมาช่วยสร้างกระแส หวังกวาดที่นั่งในสภา ไม่ว่าจะเป็น พรรคภูมิใจไทย ที่เคยกวาด 3 ที่นั่งมาแล้วครั้งนี้มั่นใจทำได้อีก ขณะที่พรรคสมบัติพ่อเฒ่า กระแสกลับมาแรงอีกครั้งหลัง "อภิสิทธิ์" คัมแบ็ก กลับมาเป็นหัวหน้าพรรค ส่วน พรรคประชาชน พรรคกล้าธรรม พร้อมแทรก
สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดกระบี่มีการเลือกตั้ง 3 เขต เลือกตั้ง โดยการเลือกตั้งสมัยที่ผ่านมา พรรคภูมิใจไทย สามารถกวาดที่นั่ง ส.ส.ได้ครบทั้ง 3 เขต และ การเลือกตั้งที่จะถึง 8 ก.พ. คาดว่า ส.ส.พรรคภูมิใจไทย จะสามารถกวาดที่นั่งได้ยกทีมอีกครั้งทั้ง 3 เขต เนื่องจากกระแสพรรค และ คนที่ลงสมัคร ซึ่งถือว่าเป็นคนจากบ้านใหญ่ในพื้นที่ ที่คร่ำหวอดในวงการการเมืองมาอย่างยาวนาน
สำหรับผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทยทั้ง 3 เขต ประกอบด้วย เขตเลือกตั้งตั้งที่ 1 นายกิตติ กิตติธรกุล อดีต ส.ส.สมัยที่ผ่านมา เขต 2 นายถิรเดช ตั้งมั่นก่อกิจ อดีต ส.ส.ภูมิใจไทย สมัยที่ผ่านมา เขต 3 นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน ผู้สมัครหน้าใหม่ แต่มีดีกรี เป็นอดีตรองนายก อบจ.กระบี่ ลูกหม้อบ้านใหญ่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายก อบจ.กระบี่ ซึ่งได้รับโอกาสลงแทนนายสฤษดิ์พงษ์ เกี่ยวข้อง อดีต ส.ส.ภูมิใจไทย 2 สมัย เขต 3 ได้ถอนตัวไม่ลงเลือกตั้ง โดยให้เหตุผลว่า 2 สมัย กับการเป็นนักการเมืองระดับชาติก็เพียงพอแล้ว
สำหรับคู่แข่งอย่างพรรค ประชาชน พรรคกล้าธรรม และพรรคประชาธิปัตย์ ก็พร้อมจะสอดแทรกเข้ามาได้ ทุกเขต โดยเขตเลือกตั้งที่ 1 คู่แข่ง ของนายกิตติ กิตติธรกุล พรรคภูมิใจไทย คงหนีไม่พ้น นายธนวัช ภูเก้าล้วน อดีต ผู้สมัคร ส.ส.ประชาธิปัตย์ คู่แข่งสมัยที่ผ่านมา ครั้งนี้ได้เปลี่ยนสีเสื้อ มาลงสมัครในนามพรรคประชาชน เขตเลือกตั้งที่ 2 คู่แข่งของนายถิรเดช ตั้งมั่นก่อกิจ พรรคภูมิใจไทย ก็คงหนีไม่พ้น น.ส.รัตนภรณ์ ณ นคร ผู้สมัครหน้าใหม่จากพรรคประชาชน แต่เชื่อว่าชั้นเชิงยังห่างกันหลายขุม ส่วนนายยุทธนา อ่าวลึกน้อย จากพรรคเพื่อไทย แรงหนุนยังไม่แรงพอ
สำหรับเขตเลือกตั้งที่น่าจับตาและน่าติดตามมากที่สุดในการเลือกตั้ง ส.ส.ของ จ.กระบี่ ในครั้งนี้ อยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 3 โดยคู่แข่งที่คาดว่าจะมีคะแนนสูสีเบียดกันเข้าวิน จาก 3 พรรคการเมือง ได้แก่ 1 นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน พรรคภูมิใจไทย ดีกรี รองนายก อบจ.กระบี่ ได้แรงหนุนจากบ้านใหญ่ 2 นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ พรรคก้าวไกล ดีกรี อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล 2 สมัย ที่ผันตัวมาลง ส.ส.เขต และนายศรัญญู รักมิตร จากพรรคกล้าธรรม ผู้สมัครหน้าใหม่ ดีกรี ผู้บริหารธุรกิจโลจิสติกส์ และธุรกิจในเครือ ประธานกรรมการบริษัท อัลอมีนโลจิสติกส์ 2015 จำกัด
สำหรับพรรคประชาธิปัตย์ อดีตเจ้าของพื้นที่แชมป์หลายสมัยหลังจากถูกพรรคภูมิใจไทย เจาะไข่แดงได้ กองเชียร์ก็เริ่มหายหน้า แต่หลังจากที่ได้อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ คัมแบ็ก กลับมานั่งหัวหน้าพรรคฯอีกครั้ง ทำให้สีสันการเลือกตั้งในครั้งนี้บรรยากาศก็เริ่มคึกคักขึ้นตามลำดับ โดยมีวลีเด็ด "พรรค ประชาธิปัตย์ คือ สมบัติพ่อเฒ่า"ปลุกกระแส คนรุ่นเก่า ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และถ้าดูกระแสของพรรคถือว่ากลับมาดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ส่วนใหญ่บอกว่า จะหาคะแนน ให้พรรค ส่วนผู้สมัครค่อยว่ากันทีหลัง เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งคงจะต้องมาวัดใจคนกระบี่กันว่าจะกลับมาให้ใจ พรรคประชาธิปัติ สมบัติพ่อเฒ่า มากน้อนแค่ใหน
แต่ด้วยตัวผู้สมัครส.ส.ซึ่งล้วนเป็นผู้สมัครหน้าใหม่ ตั้ง 3 เขต จึงยังไม่สามารถเรียกคะแนนเสียงกลับมาได้ ถึงแม้ว่าจะมีการปล่อยวลีเด็ดออกมาตามสื่อโซเชียล "พรรค ประชาธิปัตย์ สมบัติพ่อเฒ่า"ทำได้เพียงปลุกกระแส คนรุ่นเก่า