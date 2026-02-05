ป่วนปัตตานี! เจอระเบิดอีก 2 ลูกในห้องน้ำหญิงสถานีขนส่งคาดฝีมือแนวร่วมรุ่นใหม่

ปัตตานี - ยังต่อเนื่อง พบระเบิดอีก 2 ลูกในชักโครกห้องน้ำหญิง สถานีขนส่งผู้โดยสาร รปภ.ตรวจเจอแจ้งตำรวจ หน่วยอีโอดีใช้หุ่นยนต์เข้ายิงหลังก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เจ็บสาหัสไป 1 ราย คาดฝีมือกลุ่มแนวร่วมรุ่นใหม่ที่เพิ่งผ่านการฝึก
วันนี้ (5 ก.พ.) เวลา 07.00 น. พ.ต.อ.เจฟฟรีย์ ไศลมานกุล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี ต.บานา ว่า พบวัตถุต้องสงสัยมีลักษณะคล้ายกับระเบิดที่พบในปั๊มน้ำมัน ปตท. ทั้ง 3 แห่ง เมื่อวันที่ 3 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยวัตถุดังกล่าวถูกซุกซ่อนอยู่ภายในชักโครกห้องน้ำหญิง ภายในสถานีขนส่งฯ หลังรับแจ้ง จึงรายงานให้ พล.ต.ต.สันทัศน์ เชื้อพุฒตาล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ทราบ พร้อมนำกำลังตำรวจและชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) เข้าตรวจสอบพื้นที่ทันที
เมื่อถึงที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้ปิดประตูทางเข้าออกสถานีขนส่งและไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้จุดเสี่ยงภัย จากการตรวจสอบพบวัตถุต้องสงสัยลักษณะเป็นระเบิดแสวงเครื่อง ประกอบด้วยแผงวงจรดิจิทัลตั้งเวลา บรรจุอยู่ในถุงซิปล็อก ซุกซ่อนอยู่ภายในชักโครก 2 ลูก เจ้าหน้าที่จึงถอยกำลังออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัย ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดได้เข้าตรวจสอบตรวจสอบด้วยความระมัดระวังเนื่องจากก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุระเบิดขึ้นระหว่างการเก็บกู้คนชุดเก็บกู้ได้รับบาดเจ็บ โดยชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดได้ใช้หุ่นยนต์บังคับระยะไกลเข้าไปยิงทำลายถังพักน้ำของชักโครก จำนวน 2 ครั้งจนแตก เพื่อให้วัตถุระเบิดตกออกมา
จากนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพบว่าระเบิดยังไม่ถูกทำลาย เจ้าหน้าที่จึงได้สวมชุดบอมบ์สูท นำปืนแรงดันน้ำเข้าไปยิงทำลายอีกครั้งจนทำลายวัตถุระเบิดและตัดวงจรได้ในที่สุด ซึ่งการปฏิบัติการเก็บคู่ประตูระเบิดครั้งนี้ใช้เวลาร่วม 5 ชั่วโมง
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ช่วงกลางดึกที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานีขนส่งฯ ได้ออกตรวจพื้นที่ตามปกติ กระทั่งเข้าตรวจสอบภายในห้องน้ำ เมื่อเปิดฝาชักโครกพบวัตถุต้องสงสัยอยู่ภายในถุงซิปล็อก จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบพบว่า ระเบิดลูกดังกล่าวเป็นระเบิดแสวงเครื่องแบบตั้งเวลา ไม่มีสะเก็ดระเบิด ซึ่งมีลักษณะเดียวกับระเบิดที่พบในปั๊มน้ำมัน ปตท. ทั้ง 3 จุด ก่อนหน้านี้ ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน ทั้งดีเอ็นเอแฝง ภาพจากกล้องวงจรปิด และพยานแวดล้อม เพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ขณะเดียวกัน พบเอก ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก พร้อมด้วย พลตรี ชาคริต อุจะรัตน รองแม่ทัพภาคที่ 4 พล.ต.ต.วัลภล จำนงอาสา รอง ผบช.ภาค 9 คณะเดินทางลงพื้นที่เกิดเหตุเพื่อติดตามความคืบหน้า โดยมีเจ้าหน้าที่รายงานสถานการณ์ให้ทราบ และยังได้เดินเข้าไปให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทุกนายพร้อมได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการจับกุมคนร้าย
ด้านหน่วยความมั่นคง ระบุว่า เชื่อว่าการก่อเหตุครั้งนี้เป็นฝีมือของกลุ่มเดียวกันกับเหตุวางระเบิด 3 จุดในเขตใจกลางเมืองปัตตานี ซึ่งเป็นกลุ่มแนวร่วมรุ่นใหม่ที่เพิ่งผ่านการฝึก โดยมีแกนนำระดับปฏิบัติการ 2 คน คือนายอับดุลเลาะ มะแด และนายมูฮัมหมัด กาซอ มีการวางแผนร่วมกับแนวร่วมที่ผ่านการฝึกจากประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งยังเชื่อมโยงกับเหตุวางระเบิดในพื้นที่ตลาดโต้รุ่งเมื่อวันที่ 8 ม.ย. 68 ที่ผ่านมา รวมถึงเหตุวางระเบิดในพื้นที่ปั๊มน้ำมัน ปตท.บานา เมื่อปี 2565 และปี 2568