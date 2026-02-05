“ทวี” ขึ้นเวทีปลุกพลังคนยะหา ชูแก้ปม “ป่าทับคน” คืนสิทธิ์ที่ดินทำกิน

ยะลา – พรรคประชาชาติเปิดเวทีปราศรัยใหญ่กลางอำเภอยะหา ประชาชนนับ 6,000 คน แห่ฟังวิสัยทัศน์ “พ.ต.อ.ทวี” ย้ำการเมืองไม่ได้วัดที่ขนาดพรรคแต่วัดที่เจตนารมณ์ พร้อมประกาศแก้ปัญหาเรื้อรังเรื่องที่ดินทำกินและเศรษฐกิจชายแดนใต้
วานนี้ (4ก.พ.) ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอยะหา จังหวัดยะลา พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ปราศรัยช่วยหาเสียงให้กับ นายสุไลมาน บือแนปีแน ผู้สมัคร ส.ส.ยะลา เขต 1 หมายเลข 3 และ นายซูการ์โน มะทา ผู้สมัคร ส.ส.ยะลา เขต 2 หมายเลข 7 ท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก มีประชาชนเข้าร่วมรับฟังกว่า 6,000 คน
พ.ต.อ.ทวี กล่าวเน้นย้ำบนเวทีว่า พรรคประชาชาติแม้จะเป็นพรรคขนาดกลางแต่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน พร้อมตั้งคำถามถึงพรรคขนาดใหญ่ว่าหากเข้าไปแล้วแก้ปัญหาไม่ได้ จะอาสาเข้ามาทำหน้าที่แทนประชาชนไปเพื่ออะไร โดยระบุว่าจุดเด่นของพรรคคือความกล้าที่จะพูดและลงมือแก้ปัญหาที่ต้นตอ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
จากการสัมภาษณ์พิเศษ พ.ต.อ.ทวี ได้ระบุถึงปัญหาเร่งด่วนในเขตพื้นที่ยะหาและจังหวัดยะลา คือ “ปัญหาที่ดินทำกินและที่พักอาศัย” ที่เกิดจากนโยบายรัฐประกาศเขตป่าทับที่ชาวบ้าน
“ในจังหวัดยะลา มีพื้นที่เขตป่ากว่าล้านไร่ แต่เป็นป่าจริงๆ เพียง 400,000 ไร่ ส่วนอีก 600,000 ไร่ คือบ้านเรือนและที่เกษตรกรรม นี่คือปัญหาโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรม พรรคประชาชาติมีนโยบายชัดเจนที่จะคืนสิทธิ์และคืนศักดิ์ศรีเรื่องที่ดินให้กับประชาชน เพื่อให้การเยียวยาเมื่อเกิดอุทกภัยทำได้ง่ายขึ้น ไม่ติดข้อจำกัดทางกฎหมาย” พ.ต.อ.ทวี กล่าว
ด้าน นายสุไลมาน บือแนปีแน ผู้สมัคร ส.ส.ยะลา เขต 1 กล่าวขอบคุณประชาชนที่ไว้วางใจตลอดวาระที่ผ่านมา โดยชูผลงานการนำปัญหาปากท้อง น้ำท่วม และยาเสพติดเข้าสู่สภาฯ โดยเฉพาะการผลักดันกฎหมาย กยศ. เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในพื้นที่ที่มีรายได้น้อย
สำหรับแนวทางการแก้ปัญหาน้ำท่วม นายสุไลมานเสนอการบูรณาการ 2 ส่วน คือการป้องกันเชิงโครงสร้างที่ต้องใช้เงินทุนจากรัฐบาลกลาง และการแจ้งเตือนภัยที่แม่นยำร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมทั้งผลักดันโครงการ “รถไฟทางคู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้” เพื่อยกระดับเศรษฐกิจในระยะยาว
พ.ต.อ.ทวี กล่าวทิ้งท้ายถึงวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจว่า ต้องการเปลี่ยนภาพจำของจังหวัดชายแดนใต้จากพื้นที่ยากจน ให้กลายเป็นพื้นที่แห่งโอกาส โดยจะเน้นการดึงตัวบุคลากรที่มีศักยภาพซึ่งอพยพไปทำงานต่างถิ่นให้กลับมาพัฒนาบ้านเกิด
“ทำไมเบตงมีคนเที่ยวเป็นล้านคน แต่คนสามจังหวัดยังต้องอพยพไปทำงานที่อื่น? พรรคประชาชาติจะสร้างรายได้และนำความเจริญกลับมา เพื่อให้ประชาชนก้าวพ้นความยากจน ส่วนความมั่นใจในการเลือกตั้งครั้งนี้ ผมเคารพการตัดสินใจของประชาชน เราทำหน้าที่นำเสนอสิ่งที่เป็นความต้องการของชาวบ้านอย่างดีที่สุดแล้ว” พ.ต.อ.ทวี กล่าว