อายุแค่ 15 ปี! ตำรวจกองปราบ-สืบภาค 9 จับได้แล้วโจรปล้นร้านทองกลางห้างโลตัสหาดใหญ่

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ตำรวจกองปราบ-สืบภาค 9 ตามจับโจรปล้นร้านทองกลางห้างโลตัสหาดใหญ่ได้แล้ว ที่สถานีขนส่งอุบลฯ หลังขึ้นเครื่องบินไปดอนเมืองเมื่อเช้านี้ ขยายผลพบนำทองไปฝากเพื่อนที่หาดใหญ่ 30 เส้น
ความคืบหน้าเหตุคนร้ายบุกเดี่ยวถือค้อนเข้าชิงทรัพย์ห้างทองบูรพา ภายในห้างโลตัสหาดใหญ่ หน้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวานนี้ (3 ก.พ.) ได้สร้อยคอทองคำไป 33 บาท
ล่าสุด วันนี้ (4 ก.พ.) ตำรวจกองปราบและตำรวจสืบสวน ภาค 9 ตามจับคนร้ายได้แล้วที่สถานีขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเยาวชนอายุ 15 ปี ชาว ต.คลองหรัง อ.นาหม่อม จ.สงขลา
หลังจากที่เมื่อเช้านี้ได้ขึ้นเครื่องบินจากท่าอากาศยานหาดใหญ่ไปลงที่ท่าอากาศยานดอนเมือง แล้วนั่งรถต่อจากสถานีขนส่งหมอชิตไปลงที่สถานีขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี และถูกตามจับได้
ตำรวจได้นำตัวคนร้ายมาสอบสวนขยายผล โดยเมื่อช่วงค่ำได้ไปยึดทองจำนวน 30 เส้นคืน ที่อพาร์ทเมน์แถวถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 5 อ.หาดใหญ่ ที่คนร้ายนำไปฝากเพื่อนเอาไว้ โดยซ่อนไว้ในถุงผงซักฟอกแล้วนำไปใส่ในกระเป๋าสะพายผู้หญิงอีกที ซุกซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้า
พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รอง ผบ.ตร.เปิดเผยว่า จำนวนทองที่ยึดได้มี 30 เส้น ซึ่งยังไม่ตรงกับจำนวนทองที่หายไปทีแรก 33 เส้น ต้องรอสอบสวนเยาวชนกับทางร้านอีกทีว่าครบตามจำนวนน้ำหนักทองหรือไม่ ส่วนเพื่อนที่เอาทองมาฝากไว้ก็ต้องรอสอบอีกทีว่าเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ โดยพรุ่งนี่ ผบ.ตร.จะแถลงข่าวเรื่องนี้อีกครั้ง