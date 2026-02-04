ประธานคณะ กมธ.ทหารฯ วุฒิสภา ร่วมงาน “3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก” ณ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 11.30 -14.30 นาฬิกา พลเอก สวัสดิ์ ทัศนา ประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา พันเอก เกียรติศักดิ์ ทรัพย์มี อนุกรรมาธิการกิจการทหารด้านความมั่นคงแบบองค์รวม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการทหาร สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้เข้าร่วมพิธี วางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2569 วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 9 เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของทหารผ่านศึกผู้สละชีพเป็นชาติพลี โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ วางพวงมาลา
ในการนี้ พลเอก สวัสดิ์ ทัศนา ประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ได้ร่วมวางพวงมาลา เพื่อระลึกถึงวีรกรรมและความเสียสละของเหล่าทหารกล้าทุก ๆ นายที่ร่วมปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติอันนำมาซึ่งความสงบสุขสู่แผ่นธรรมแผ่นดินทองของประเทศไทยสืบเท่าปัจจุบันนี้
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ได้ตระถึงความสำคัญและคุณค่าของวีรกรรมและความเสียสละของทหารผ่านศึกในทุกสมรภูมิที่ผ่าน จึงได้กำหนดการจัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ทหารผ่านศึก : จากสมรภูมิสู่อาชีพใหม่แห่งทศวรรษ” ในห้วงแห่งเดือนทหารผ่านศึกกุมภาพพันธ์นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการดูแลทหารผ่านศึกไปสู่การออกแบบระบบอาชีพที่มั่นคงและมีศักดิ์ศรี มุ่งเน้นการแปลงต้นทุนทางทหาร เช่น วินัยและความรับผิดชอบให้เป็นทุนทางอาชีพที่ได้รับการยอมรับ เพื่อให้ทุกอาชีพที่ทหารผ่านศึกทำสามารถเป็นอาชีพที่มีเส้นทางมาตรฐาน มีสวัสดิการ มีความปลอดภัย และมีโอกาสสร้างทรัพย์สินในระยะยาวที่คุ้มครองผู้เปราะบาง ซึ่งจะทำให้ทหารผ่านศึกทุกนายผู้ที่เคยเสียสละรับใช้ชาติเหล่านี้สามารถยืนหยัดได้ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีสืบไป