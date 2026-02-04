วุฒิสภาผนึกภาคีรัฐ–เอกชน หนุน “Youth Hackathon” ขับเคลื่อนนวัตกรรมเยาวชน สืบสานมรดกแม่แห่งแผ่นดิน สู่เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา และคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและการโทรคมนาคม วุฒิสภา ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ธนาคารกรุงไทย และภาคเอกชน เปิดตัวโครงการ
“Hackathon สืบสานมรดกแม่แห่งแผ่นดิน สู่เศรษฐกิจชุมชน (Youth Hackathon: Inspired by the Royal Initiatives of the Queen Mother)”
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 ณ อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. เพื่อส่งเสริมบทบาทเยาวชนไทยในการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาต่อยอดเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
นายนิเวศ พันธ์เจริญวรกุล ประธานคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและการโทรคมนาคม วุฒิสภา กล่าวถึงบทบาทของวุฒิสภาว่า การพัฒนาประเทศในบริบทเศรษฐกิจดิจิทัลจำเป็นต้องบูรณาการ “เทคโนโลยี” เข้ากับ “เศรษฐกิจ” อย่างแยกไม่ออก โครงการ Youth Hackathon จึงเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสานกับภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรม อันเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างนวัตกรรุ่นใหม่ที่มีทักษะรองรับโลกอนาคต
ด้าน ดร.ชญาน์นันท์ ติยะตระการชัย รองประธานคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและการโทรคมนาคม วุฒิสภา และเลขานุการคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา เน้นย้ำว่า โครงการดังกล่าวสะท้อนบทบาทของวุฒิสภาในการสนับสนุนนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ และการเชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชนเข้ากับระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โดยใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Hackathon) เป็นกลไกสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนอย่างแท้จริง
ศาสตราจารย์ (คลินิก) นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ระบุว่า โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลจะเกิดประโยชน์สูงสุดได้ ต้องอาศัย “คน” ที่มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความรับผิดชอบต่อสังคม โครงการ Youth Hackathon จึงทำหน้าที่เสมือน “Sandbox” เพื่อให้เยาวชนได้ทดลอง พัฒนา และต่อยอดนวัตกรรมที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทยในฐานะกลไกของรัฐด้านการเงิน ได้ให้การสนับสนุนโครงการอย่างรอบด้าน เพื่อเสริมสร้างทักษะใหม่แก่เยาวชนและผลักดันแนวคิดนวัตกรรมให้สามารถนำไปใช้จริง ขณะที่ผู้สนับสนุนหลักอย่างบริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด จะมอบโอกาสให้ทีมผู้ชนะทั้ง 3 ทีม เข้าร่วมโครงการ Huawei Seeds for the Future เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีในระดับสากล ณ เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน
วุฒิสภาคาดหวังว่า โครงการดังกล่าวจะเป็นต้นแบบของการบูรณาการเชิงนโยบายระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ในการสร้างกำลังคนคุณภาพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน และเสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้แก่ประเทศในระยะยาว