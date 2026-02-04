"พ.ต.อ.ทวี" ปลุกคนโก-ลกเลือก "ประชาชาติ" กู้ซากเศรษฐกิจชายแดน มั่นใจกวาดที่นั่งยกทีม ปราบยาเสพติด- สกัดกำแพงกั้นพรมแดน

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายนรยมูฮัมหมัดรุสดี เชคฮารูณ ผู้สมัคร ส.ส. พรรคประชาชาติ เขต 2 หมายเลข 6 ลงพื้นที่ตลาดเช้าสุไหงโก-ลก เพื่อพบปะพี่น้องประชาชนและพ่อค้าแม่ค้า ก่อนจะขึ้นรถแห่รณรงค์หาเสียงรอบเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก โดยเสียงสะท้อนส่วนใหญ่จากคนในพื้นที่มุ่งเน้นไปที่ปัญหาปากท้องและวิกฤตเศรษฐกิจที่ซบเซาลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะประเด็นความกังวลต่อท่าทีของรัฐบาลมาเลเซียที่เตรียมพิจารณาสร้าง "กำแพงกั้นพรมแดน" ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดอย่างหนักในฝั่งไทย จนกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการเข้า-ออกของนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจชาวมาเลเซีย
ระหว่างการเดินพบปะประชาชน พ.ต.อ.ทวี ได้รับฟังปัญหาจากชาวบ้านโดยส่วนใหญ่ ระบุว่า ปัจจุบันเศรษฐกิจในสุไหงโก-ลกอยู่ในสภาวะ "ศกเศร้า" และหากมาเลเซีย สร้างกำแพงกั้นพรมแดนจริง จะยิ่งทำให้เมืองชายแดนแห่งนี้ถูกตัดขาดและซบเซาลงยิ่งกว่าเดิม
"ต่อไปคนมาเลย์จะไม่ได้มาแล้ว เพราะปัญหาบ้านเราเรื่องยาเสพติดมันเยอะ เราต้องช่วยกันทำไม่ให้มีผู้มีอิทธิพล" พ.ต.อ.ทวี กล่าวกับประชาชนพร้อมเน้นย้ำว่า พรรคประชาชาติต้องการเข้ามาแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง
นอกจากนี้ หัวหน้าพรรคประชาชาติยังได้ตั้งคำถามกับชาวบ้านว่า "จะทำอย่างไรให้โก-ลกกลับมาโดดเด่นเหมือนเดิม?" ซึ่งชาวบ้านรายหนึ่งให้ความเห็นว่า จำเป็นต้องฟื้นฟูสถานบันเทิงและบรรยากาศการท่องเที่ยวให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง เพื่อดึงดูดเม็ดเงินจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ พ.ต.อ.ทวี ยังได้ร่วมโต๊ะพูดคุยกับคนขับรถตู้รับจ้างเส้นทางไทย-มาเลเซีย ระหว่างพักรับประทานอาหาร เพื่อสอบถามถึงปัญหาการทำงานและข้อจำกัดในการข้ามพรมแดน ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญของระบบขนส่งชายแดน
ขณะที่บริเวณย่านการค้าที่มีชาวไทยเชื้อสายจีนขายของ และอาศัยอยู่ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีเสียงตะโกนให้กำลังใจ "ท่านทวีเลือกอยู่แล้ว" และ "เบอร์ 6 ขอให้ได้" ดังกึกก้องตลอดทาง โดยพ่อค้าแม่ค้าชาวจีนได้อวยพรให้พรรคประชาชาติกวาดที่นั่งในสภาได้ยกพรรค เพื่อเข้าไปเป็นตัวแทนในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบและเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
การลงพื้นที่ของ พ.ต.อ.ทวี ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการช่วยนายนรยมูฮัมหมัดรุสดี หาเสียงในเขต 2 เท่านั้น แต่ยังเป็นการตอกย้ำยุทธศาสตร์ของพรรคประชาชาติที่พยายามชูจุดเด่นเรื่อง "ความเข้าใจพื้นที่" และการแก้ปัญหาที่ต้นตอ ทั้งเรื่องยาเสพติดและระเบียบการค้าชายแดน