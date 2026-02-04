โรงพยาบาลหาดใหญ่ประสบความสำเร็จ ปลูกถ่ายไตผู้ป่วยรายที่ 9 ของปีงบประมาณ 2569 พร้อมขอบคุณญาติผู้บริจาคอวัยวะจากสภากาชาดไทย

โรงพยาบาลหาดใหญ่ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดปลูกถ่ายไตให้แก่ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย จำนวน 2 ราย นับเป็นการปลูกถ่ายไตรายที่ 9 ของปีงบประมาณ 2569 โดยไตที่นำมาปลูกถ่ายได้รับการจัดสรรจากสภากาชาดไทย ซึ่งได้รับการบริจาคอวัยวะจากญาติผู้เสียชีวิตผู้มีจิตกุศล จำนวน 2 ราย
การผ่าตัดปลูกถ่ายไตครั้งนี้ดำเนินการโดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมปลูกถ่ายอวัยวะ อายุรแพทย์โรคไต วิสัญญีแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลหาดใหญ่ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ป่วยทั้ง 2 รายมีอาการปลอดภัยและอยู่ระหว่างการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด
โรงพยาบาลหาดใหญ่ขอแสดงความขอบคุณและสดุดีในความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของญาติผู้บริจาคอวัยวะทั้ง 2 ราย รวมถึงสภากาชาดไทย ที่เป็นสะพานบุญสำคัญในการส่งต่ออวัยวะเพื่อช่วยต่อชีวิตให้แก่ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติอีกครั้ง
ทั้งนี้ โรงพยาบาลหาดใหญ่ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในพื้นที่ภาคใต้ต่อไป