หมายจับต้องออกคืนนี้! รอง ผบ.ตร.มั่นใจจะจับคนร้ายปล้นร้านทองกลางห้างโลตัสหาดใหญ่ได้แน่

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - รอง ผบ.ตร-ผู้การภาค 9 ลงพื้นที่ตรวจที่เกิดเหตุคนร้ายบุกปล้นร้านทองกลางห้างโลตัสหาดใหญ่ หน้า ม.อ. มั่นใจจะจับคนร้ายได้หลังพบรถที่ใช้ก่อเหตุแล้ว จี้ให้ออกหมายจับให้ได้ภายในคืนนี้
ความคืบหน้าเหตุคนร้ายบุกเดี่ยวถือค้อนเข้าชิงทรัพย์ห้างทองบูรพา ภายในห้างโลตัสหาดใหญ่ หน้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวานนี้ (3 ก.พ.) ได้สร้อยคอทองคำไป 33 บาท
ล่าสุด วันนี้ (4 ก.พ.) เมื่อช่วงเย็น พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภาค 9 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าคดีนี้ โดยเดินทางไปยังห้างทองบูรพา ภายในห้างโลตัส หาดใหญ่ หน้า ม.อ.เพื่อรับฟังรายงานเหตุการณ์ทั้งหมดในวันเกิดเหตุ
พล.ต.อ.ธัชชัย เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีนี้ว่า มั่นใจว่าจะจับกุมคนร้ายได้ โดยชุดสืบสวนกำลังตามตัวอยู่ และวันนี้ก็พบรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายชิงมาจากแรงงานชาวเมียนมาไปก่อเหตุ โดยนำไปจอดทิ้งไว้ริมคลองหวะ เส้นทางควนจง-ปลักธง ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม ห่างจุดเกิดเหตุ 10 กิโลเมตร
“ยังไม่มีการยืนยันว่า มีคนมารับช่วงต่อหรือไม่ แต่เบื้องต้นลงมือก่อเหตุคนเดียว พร้อมกับสั่งการให้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายจับให้ได้ภายในคืนนี้”