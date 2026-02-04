ตัวแทนผู้รุกที่รถไฟสงขลาร้อง สว.ขอรัฐบาลช่วยเหลือจัดที่อยู่อาศัยให้ 3,000 ครัวเรือน

วันนี้ (4 ก.พ.) ที่สำนักงานวุฒิสมาชิก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นางบังอร ชนะโชติ และพวก ประธานวิสาหกิจชุมชนสวนผักกลางป่าสน ซึ่งเป็นตัวแทนผู้เดือดร้อนจากปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลา ได้ยื่นเรื่องต่อนายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล สมาชิกวุฒิสภา เพื่อให้วุฒิสภาช่วยในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่อาศัยปลูกบ้านอยู่ริมรางรถไฟในเขตเทศบาลนครสงขลา จำนวน 3,000 กว่าครัวเรือน ที่ต้องย้ายออกจากที่ของการรถไฟ เพราะการรถไฟได้ให้บริษัทเอกชนเป็นผู้เช่าที่ดินดังกล่าวเพื่อหาผลประโยชน์ และการรถไฟมีโครงการในการปรับปรุงเส้นทางเดินรถระหว่างสถานีหาดใหญ่กับ อ.เมืองสงขลา
ในการแก้ปัญหาที่ผ่านมา ได้มีการประสานงานกับ สถาบันบริหารจัดการที่ดิน หรือ บจธ. ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การสำนักนายกรัฐมนตรี ในการ จัดหาที่ดิน เพื่อให้ผู้เดือดร้อนได้ไปปลูกบ้านอยู่อาศัย ในพื้นที่เทศบาลตำบลเขารูปช้าง อ.เมือง สงขลา แต่ต่อมาการดำเนินการมีการติดขัด เพราะถูกสั่งระงับการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นงบสะสมปี 2568-2569 ทำให้การดำเนินการ ในการจัดหาที่ดิน ดำเนินการต่อไปไม่ได้ และขณะนี้ใกล้ถึงเวลาที่การรถไฟซึ่งได้กำหนดเวลาในการเอาที่ดินคืนจากประชาชนในชุมชนริมรางแล้ว
ล่าสุด ตัวแทนของผู้เดือดร้อนที่ถูกไล่ที่ ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคมที่ผ่านมา ก่อนที่จะมายื่นเรื่องร้องขอความช่วยเหลือต่อ ประธานวุฒิสภา ผ่าน ส.ว.สงขลา โดยต้องการให้มีการช่วยเหลือในการที่อาศัยให้ผู้เดือดร้อน ก่อนที่จะมีการประท้วงเกิดขึ้นจากผู้ที่ถูกขับไล่จากที่ดินของการรถไฟ