ชาวบ้านสตูลส่วนใหญ่เมินการแก้รัฐธรรมนูญ มองเร่งช่วยเรื่องปากท้องก่อนดีกว่า

สตูล - เสียงสะท้อนจากชาวบ้านสตูล ส่วนใหญ่เมินเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ จี้รัฐบาลเร่งเยียวยาน้ำท่วมและแก้ปากท้องจะดีมากกว่า
วันนี้ (4 ก.พ.) จากการลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตอำเภอเมืองสตูล จ.สตูล ต่อกรณีการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ พบว่ากระแสส่วนใหญ่ยังคงตั้งคำถามถึงความจำเป็น และแสดงความกังวลว่าการแก้ไขอาจไม่ตอบโจทย์ปัญหาปากท้องในปัจจุบัน โดยเสียงสะท้อนจากชาวบ้านส่วนใหญ่ระบุว่า ยังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนว่าจะมีการแก้ไขในหมวดใดบ้าง และมองว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันยังคงใช้งานได้ดีอยู่ การเสนอให้แก้ “ทั้งฉบับ” จึงถูกมองว่ายังไม่มีน้ำหนักเพียงพอ
อีกทั้งชาวบ้านยังมองว่า หากจะมีการแก้ไขต้องไม่แตะต้องหมวดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยเด็ดขาด และยังมีข้อกังวลเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนว่าการเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญในภาพรวม อาจเป็นการเปิดช่องให้เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มนักการเมืองมากกว่าประชาชนทั่วไป สุดท้ายการใช้งบประมาณมหาศาลไปกับการทำประชามติ ควรถูกเปลี่ยนมาเป็นงบประมาณฟื้นฟูเศรษฐกิจและเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ที่กำลังเดือดร้อน
นางจิรัชญา ทวีรัตน์ อายุ 52 ปี ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว ระบุว่า ส่วนตัวมองว่ายังไม่สมควรแก้ เพราะไม่เห็นว่าการแก้รัฐธรรมนูญจะช่วยเรื่องปากท้องของชาวบ้านได้อย่างไร รัฐควรโฟกัสที่การทำมาหากินของประชาชนก่อน
นายปกรณ์ วงศ์สัมพันธ์ อายุ 59 ปี เจ้าของร้านขนมฮาลาล กล่าวว่า รัฐบาลไม่มีการชี้แจงที่ชัดเจนว่าจะแก้จุดไหน ถ้าจะแก้ทั้งหมดผมไม่เห็นด้วย โดยเฉพาะหมวดสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่อยากให้ไปยุ่ง อยากให้เอางบทำประชามติมาเยียวยาชาวบ้านหลังน้ำท่วมที่รอการฟื้นฟูอยู่จะดีกว่า
ในภาพรวมของชาวสตูลในเขตอำเภอเมือง สะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างของการสื่อสาร ระหว่างรัฐบาลกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งความกังวลเรื่องเศรษฐกิจและสถาบันหลักยังคงเป็นปัจจัยชี้ขาดสำคัญในการตัดสินใจทำประชามติครั้งนี้