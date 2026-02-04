(ชมคลิป) สองวัยรุ่นใช้ปืนยาวยิงถล่มบ้านจนพรุนกลางดึก เจ้าของบ้านปัดไม่เคยมีปัญหากับใคร

พัทลุง - สองคนร้ายใช้อาวุธปืนยาวยิงถล่มบ้านจนพรุน เจ้าของบ้านวัย 65 ปีปัดไม่เคยมีปัญหากับใคร เผยลูกสาวมักพาเพื่อนชายและแฟนหนุ่มเป็นวัยรุ่นอีกหมู่บ้านเข้ามาที่บ้านบ่อย
วันนี้ (4 ก.พ.) เวลาประมาณ 01.30 น. ร.ต.อ.วิชา หนูแป้นน้อย พนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทลุง รับแจ้งเหตุคนร้าย 2 คนใช้อาวุธปืนยาวยิงถล่มใส่บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย หลังรับแจ้งจึงเดินทางรุดสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน
ในที่เกิดเหตุ บ้านเลขที่ 52/1 หมู่ 9 ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง ซึ่งเป็นบ้านของนางมรกต ยังช่วย อายุ 65 ปี จากการตรวจสอบภายในบ้านเกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนลูกซองจำนวน 8 ปลอก และพบเศษหัวกระสุนปืนลูกซองอีก 2 หัว กระจายอยู่บริเวณหน้าบ้านและภายในตัวบ้าน ส่วนหน้าต่าง ประตู ฝาฝนัง ได้รับความเสียหาย
นางมรกต ให้การว่า ขณะเกิดเหตุกำลังนอนพักผ่อนอยู่ภายในบ้านกับสามี ก่อนจะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด หลังเสียงปืนสงบจึงเปิดหน้าต่างออกมาดู พบวัยรุ่นชาย 2 คน ขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีออกจากหน้าบ้าน
นางมรกต กล่าวว่า ไม่เคยมีปัญหากับใคร ปกติเธออยู่กับสามีพร้อมลูกสาวัย 28 ปี แต่คืนนี้ลูกสาวไม่นอนบ้าน เธอก็ไม่รู้ว่าไปนอนที่ไหน ลูกสาวมักจะพาเพื่อนชายรวมถึงแฟนหนุ่มเป็นวัยรุ่นอีกหมู่บ้านเข้ามาที่บ้านบ่อย บางครั้งก็พาแฟนหนุ่มรุ่นน้องมานอนค้างที่บ้าน ซึ่งแม่เคยบอกลูกสาวหลายครั้งแล้ว ในเรื่องเที่ยวเตร่แต่ไม่เคยหยุดแม่จึงไม่เข้าไปรับรู้เรื่องส่วนตัวอีกเลย