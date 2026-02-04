คืบหน้าคนร้ายบุกเดี่ยวชิงทองหาดใหญ่ สรุปได้ทองไป 33 บาท ใช้เพียงค้อนไร้อาวุธปืน

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ตร.ประชุมคดีคนร้ายบุกเดี่ยวชิงทองหาดใหญ่ สรุปได้ทองไปประมาณ 33 บาท ย้ำคนร้ายใช้เพียงคอนไร้อาวุธปืน ขณะที่ จนท.เก็บหลักฐานพิสูจน์และชุดสืบสวนลงพื้นที่ อ.นาหม่อม เพื่อติดตามคนร้าย ส่วนร้านทองเกิดเหตุยังปิดบริการ
วันนี้ (4 ก.พ.) ความคืบหน้าเหตุคนร้ายบุกเดี่ยวถือค้อนเข้าชิงทรัพย์ห้างทองบูรพา ภายในห้างโลตัส สาขาหน้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยใช้ค้อนเป็นอาวุธเข้าไปทุบตู้ทองหยิบเอาสร้อยคอทองคำได้ไปประมาณ 33 บาท มูลค่าราว 2,400,000 บาท ก่อนจะหลบหนีไปด้วยรถจักรยานยนฮอนด้าเวฟ 110 สีแดง-ขาว ทะเบียน 545 สงขลา ที่ได้ไปขโมยมาจากวัดแม่เปียะ หมู่ 2 ต.คลองหรัง อ.นาหม่อม จ.สงขลา
ล่าสุด ที่ สภ.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พล.ต.ต.ธีรศักดิ์ ไชยโยธา ผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูธรจ.สงขลา และพ.ต.อ.อภิชาติ วรรณโก ผกก.สภ.คอหงส์ ร่วมประชุมสรุปความคืบหน้าคดีนี้ทั้งในส่วนของการสอบสวนรวมพยานหลักฐาน การติดตามตัวคนร้ายและจำนวนทองที่คนร้ายได้ไป
โดยสรุปเหตุการณ์นี้คนร้ายกวาดทองไปน้ำหนัก 33 บาท เป็นสร้อยข้อมือ 20 บาท และสร้อยคอทองคำ 13 บาท มูลค่าประมาณ 2,400,000 บาท ส่วนหลักฐานอื่นที่คนทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุมีค้อนที่ทุบตู้ทอง หมอกกันน็อกคล้ายของทหาร และรองเท้าแตะ ซึ่งทางตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 ได้นำไปตรวจเก็บดีเอ็นเอเพื่อใช้เป็นหลักฐานในคดีนี้แล้ว
ส่วนความคืบหน้าหาเบาะแสคนร้ายนั้นตำรวจชุดสืบสวนยังคงลงพื้นที่แบบเกาะติดต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนนี้ โดยตอนนี้มีเป้าหมายอยู่ในพื้นที่ อ.นาหม่อม จ.สงขลา ซึ่งเป็นจุดที่คนร้ายขโมยรถจักรยานยนต์มาก่อเหตุและขับหลบหนีไป อย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้คนร้ายใช้เพียงค้อนเป็นอาวุธในการก่อเหตุเท่านั้น ไม่ได้ใช้ปืนตามข่าวบางกระแสแต่อย่างใด
ส่วนบรรยากาศที่ห้างทองบูรณา ภายในห้างโลตัสหน้า ม.อ. วันนี้ยังปิดให้บริการ เพราะตู้ทองได้รับความเสียหายและยังอยู่ระหว่างการเคลียร์ทองภายในร้าน แต่พนักงานยังมาทำงานตามปกติ โดยมีตำรวจชุดสืบสวนไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนร้าย
จากการสอบถามเหตุการณ์จากพนักงานหญิงคนหนึ่ง เล่าว่า ตอนเกิดเหตุคนร้ายเดินตรงดิ่งเข้ามาเลย และดึงค้อนออกมาจากกระเป๋าก่อนกระโดดข้ามเคาท์เตอร์ และใช้ค้อนทุบตู้กระจกและกระชากทองที่อยู่ในถาดซึ่งบางส่วนก็ขาดกองอยู่บนพื้น พวกตนตกใจบางคนก็กระโดดข้ามเคาท์เตอร์ บางคนก็วิ่งออกทางประตู และคนร้ายมาถึงก็ลงมือเลยไม่ได้เดินวนเวียนดูลาดเลา เพราะช่วงนั้นลูกค้าในห้างน้อยและคนร้ายใช้แค่ค้อนไม่มีปืน