ช่วยได้ปลอดภัย! 2 นักท่องเที่ยวต่างชาติ หลงป่า บนเกาะพะงัน

สุราษฎร์ธานี – หลายฝ่ายบนเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ระดมกำลังออกค้นหาช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติ หลงป่า ใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมงช่วยได้ปลอดภัย
วันนี้ ( 4 ก.พ.69) เมื่อช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมา ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน ได้รับแจ้งผ่านสายด่วน 1155 ว่ามี นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 2 คนหลงป่าในพื้นที่หาดริ้น อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี จึงได้ประสาน ตำรวจ สภ.เกาะพะงัน ตำรวจท่องเที่ยว ฝ่ายปกครอง กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติธานเสด็จ อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยเกาะพะงัน รวบรวมทีมค้นหา จัดอุปกรณ์ เดินเท้า ไฟแสงสว่าง ออกปฏิบัติการแข่งกับเวลา เนื่องจากอุปสรรคสำคัญคือ สภาพอากาศที่มีฝนตกหนัก พื้นที่เป็นภูเขาลาดชัน และทัศนวิสัยในการมองเห็นในกลางคืน อีกทั้งสัญญาณโทรศัพท์ของนักท่องเที่ยวแบตเตอรี่หมด หลังจากส่งพิกัดสุดท้าย เส้นทางระหว่างหาดยวน-หาดริ้น ทำให้การติดต่อขาดหายไป เจ้าหน้าที่จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเท้าปูพรมค้นหา
โดยใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง ชุดค้นหาได้พบตัว MR.BORIS ANDRES PONTON สัญชาติ เอกวาดอ และ MR.ZACH IZHAK BERLINSKI สัญชาติ อิสราเอล ทั้งคู่อยู่ในสภาพอิดโรย เนื่องจากขาดอาหารและน้ำ แต่นักท่องเที่ยวทั้ง 2 ไม่ได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำตัวลงจากเขาอย่างปลอดภัย
โดยนักท่องเที่ยวทั้ง 2 เปิดเผยว่า ตั้งใจเดินสำรวจเส้นทางธรรมชาติ ที่สวยงามของเกาะพะงัน ตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่ 3 ก.พ.ที่ผ่านมา แต่เกิดฝนตกหนักจนมองไม่เห็นทาง เเละสภาพอากาศที่มืด จึงตัดสินใจขอความช่วยเหลือ ด้วยการโทรศัพท์ผ่านสายด่วน 1155 ตำรวจท่องเที่ยว และแจ้งพิกัด ซึ่งนักท่องเที่ยว ทั้งสองได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว สร้างความเชื่อมั่นผ่านสายด่วน 1155