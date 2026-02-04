ต้องไม่พลาด แหล่งท่องเที่ยวสุดอเมซิ่ง “ทะเลแหวกสันหลังมังกร”

พังงา - มาเที่ยวพังงาต้องไม่พลาด แหล่งท่องเที่ยวสวยงามสุดอเมซิ่ง ทะเลแหวกสันหลังมังกร “เกาะพลอง” ยาวกว่า 2 กิโลเมตร ที่ อ.เกาะยาวน้อย อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติ
เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา นับเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องห้ามพลาด และถูกยกให้เป็นอันซีนเกาะยาว จนเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวพักผ่อนบนเกาะยาว จะต้องมาสัมผัสให้ได้ นั่นก็คือ “ทะเลแหวกสันหลังมังกร เกาะพลอง” นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวจะได้พบกับความสวยงามแปลกตาสุดอเมซิ่งของสันดอนทรายในช่วงน้ำทะเลลด มีความยาวคดเคี้ยวจากตัวเกาะพลองทอดยาวไปหาเกาะยาวน้อย ในระยะทางความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ในช่วงวันที่น้ำลดลงต่ำสุด และเมื่อมาถึงก็จะพบกับความมหัศจรรย์ของทะเลแหวก ที่นิยมเรียกกันว่าสันหลังมังกร ที่มีความยาวเป็นกิโลเมตร
เมื่อได้เดินบนสันดอนทรายจากจุดจอดเรือมุ่งหน้าไปยังตัวเกาะพลอง ก็มีความรู้สึกเหมือนกับเดินอยู่บนถนนกลางทะเล ห้อมล้อมด้วยหมู่เกาะใหญ่น้อย ช่างเป็นบรรยากาศที่มหัศจรรย์แบบสุดๆ ในระหว่างทางจะพบเห็นวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านที่มาหาหอยแถวนั้น ทำให้กลายเป็นจุดท่องเที่ยวที่ต้องห้ามพลาดอีกแห่งหนึ่งของอำเภอเกาะยาว เป็นสวรรค์ของเหล่าบรรดาช่างภาพทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่น โดยเฉพาะการถ่ายภาพมุมสูงจากอากาศยานไร้คนขับ ที่แต่ละคนถ่ายได้ไม่ซ้ำกันในบรรยากาศของแต่ละเวลา
ทะเลแหวก เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของน้ำขึ้น-น้ำลง โดยยามน้ำลดทำให้เห็นแนวสันทรายทอดตัวเป็นแนวยาวอยู่กลางทะเล จนกลายเป็นอันซีนดึงดูดให้ผู้คนจากทั่วสารทิศอยากเดินทางไปพบความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้รังสรรค์เอาไว้สักครั้ง การเดินทางนั้นนักท่องเที่ยวต้องเช่าเหมาเรือนำเที่ยวท้องถิ่นเข้ามาท่องเที่ยวซึ่งคนขับเรือจะรู้เวลาน้ำทะเลขึ้นลงและเวลาที่เหมาะสมในการมาเที่ยวชม
สำหรับ “เกาะพลอง” เป็นเกาะเล็กๆ อยู่ห่างจากเกาะยาวน้อย ไปด้านทิศเหนือประมาณ3 กิโลเมตร เป็นเกาะที่ไม่มีคนอยู่อาศัย อยู่ในเขต ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา นับเป็นความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้สรรค์สร้างทะเลแหวกแห่งนี้ขึ้นมา จนเป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่ต้องห้ามพลาดของอำเภอเกาะยาวและจังหวัดพังงา
ผู้ที่สนใจนั้น สามารถลงเรือโดยสารได้ที่ท่าเรือบ้านท่าด่าน อ.เมืองพังงา ท่าเรือท่าเลน จ.กระบี่และท่าเรือบางโรง จ.ภูเก็ต เพื่อเดินทางมายังเกาะยาวน้อย จากนั้นค่อยติดต่อเหมาเรือนำเที่ยวของชาวบ้านในพื้นที่ที่ท่าเรือขึ้นเกาะได้เลย หรืออาจจะติดต่อล่วงหน้ากับกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่เกาะยาวน้อยก่อนเดินทาง