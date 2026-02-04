ตำรวจรวบหนุ่มขับแกร็บสะสมคลังแสงยึดอาวุธปืนเครื่องกระสุนเพียบ

สุราษฎร์ธานี – ตร.สืบสวน สภ.บ่อผุด รวบหนุ่ม ยึดปืนดัดแปลงแบล็งกัน 3 กระบอก กระสุนปืน .380 จำนวนหนึ่ง กระสุนปืนสงคราม ใช้กับอาวุธปืน M.16 จำนวน 19 นัด อุปกรณ์ ทำความสะอาด อ้างสั่งซื้อทางออนไลน์ สั่งซื้อออนไลน์ สะสม
วันนี้ ( 4 กุมภาพันธ์ 2569) ภายใต้การอำนวยการ พล.ต.ต.สุวัฒน์ สุขศรี ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.อ.กัณต์ชวิศ โพธิ์ประสิทธิ์ ผกก.สภ.บ่อผุด พ.ต.ท.อนุมัติ รื่นพานิช รอง ผกก.สส.ฯ มอบหมายสั่งการให้ พ.ต.ท.ภาณุมาศ ชูเกื้อ สว.สส.สภ.บ่อผุด ร.ต.ท.วสันต์ สัมภวะผล รอง สว. (สส.)ฯ พร้อมกำลัง เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน ได้ร่วมกันจับ นายชนะภัย อายุ 20 ปี ชาวจ.บุรีรัมย์ พร้อมของกลาง อาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติดัดแปลง (แบล็งกัน) ใช้ยิงกับเครื่องกระสุนขนาด .380 สีดำ จำนวน 3 กระบอก พร้อมกระสุนปืนขนาด .380 จำนวน 16 นัด และกระสุนปืนขนาด 5.56 ม.ม M16 จำนวน 19 นัด ซองกระสุน 3 ซอง อุปกรณ์ ทำความสะอาดปืน
ในเบื้องต้นจากการสอบปากคำ นายชนะภัย ให้การรับสารภาพ ว่า ตนพร้อมด้วยญาติๆเดินทางมา ทำงานที่เกาะสมุย หลายปีแล้ว ตนมีอาชีพขับแกร็บ ทั่วไปบนเกาะสมุย ส่วนอาวุธปืน ได้สั่งซื้อทางออนไลน์ ในราคากระบอกละ 8,000 -13.000 บาท ต้นทางมาจากกรุงเทพ แต่ตนไม่ได้นำมาจำหน่ายแต่อย่างใด เอาไว้เพื่อป้องกันตัว เท่านั้น ส่วนกระสุนปืน M16 เพื่อนส่งมาให้จากทางภาคเหนือ ที่ผ่านมาตนไม่เคยนำไปก่อเหตุ แต่เคยนำไปซ้อมยิง
ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาความผิดฐาน “มีอาวุธปืน และ เครื่องกระสุนปืน ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และ มีเครื่องกระสุนปืน ที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ (เครื่องกระสุนปืน M16) ไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมายโดยไม่ได้รับอนุญาต และ เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1เมทแอมเฟตามีน (ไอซ์) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายโดยไม่ได้รับอนุญาต” นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ่อผุด ดำเนินคดีตามกฎหมาย
พ.ต.ท.ภาณุมาศ ชูเกื้อ สว.สส.สภ.บ่อผุด เปิดเผยว่า ในห้วงก่อนการเลือกตั้ง สส.ในวันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ.69 ผู้บังคับบัญชา ได้กำชับในเรื่องของ การกวดขันจับกุม ยาเสพติด และ อาวุธปืน อย่างเข้มข้น และ ก่อนการจับกุม ทางเจ้าหน้าที่ได้ติดตามพฤติกรรม ของนายชนะภัย มาในระยะหนึ่งแล้ว หลังพบว่ามีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ก่อนเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่สืบทราบว่า นายชนะภัย อยู่ในบ้าน เช่าที่หมู่ 5 บ้านปลายแหลม ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย กำลังนั่งทำความสะอาดอาวุธปืน จึงได้นำกำลังไปตรวจสอบ และพบอุปกรณ์เสพยาเสพติด จำนวนหนึ่ง ส่วนอาวุธปืนอยู่ในห้องพักทั้ง 3 กระบอก จึงได้ยึดไว้เป็นของกลาง นำตัวผู้ต้องหาไปตรวจปัสสาวะ พบปัสสาวะเป็นสีม่วง และจากการสอบปากคำ ผู้ต้องหาที่ให้การว่าสั่งซื้ออาวุธปืนมาไว้เพื่อสะสม ทางเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อ ในคำให้การ