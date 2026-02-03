ชาวตรังกว่า 30,000 คน แห่ฟังปราศรัยใหญ่พรรคประชาธิปัตย์ล้นศาลากลาง

ตรัง – ประชาชนตรังกว่า 30,000 คน แห่กันมาฟังการปราศรัยใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์ ที่หน้าศาลากลาง จ.ตรัง (หลังเก่า) ด้าน “อภิสิทธิ์” ย้ำยืนหยัดอุดมการณ์ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อช่วยชาติบ้านเมืองกำลังย่ำแย่
วันนี้ (3 ก.พ.) ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตรัง (หลังเก่า) พรรคประชาธิปัตย์ ได้เปิดเวทีปราศรัยใหญ่ “คนตรัง ไม่ทน ทุนเทา” นำโดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี, นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นายจูรี นุ่มแก้ว รองหัวหน้าพรรค ผู้สมัคร ส.ส.สงขลา เขต 2, นายชัยชนะ เดชเดโช รองหัวหน้าพรรคดูแลภาคใต้ และ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รองหัวหน้าพรรค โดยมีประชาชนมาร่วมฟังการปราศรัยเต็มพื้นที่ที่พรรคจัดเก้าอี้ไว้ ประมาณ 15,000 ตัว และยังมีประชาชนมานั่งฟังอยู่รอบพื้นที่บริเวณหน้าศาลากลางด้วย ซึ่งคาดว่ามีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า 30,000 คน
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยหาเสียงให้กับ 4 ผู้สมัคร ส.ส.ตรัง ของพรรคประชาธิปัตย์ อันประกอบไปด้วย นายธโนภาส สินไชย ผู้สมัคร ส.ส.ตรัง เขต 1 หมายเลข 6, นางสาวดวงฤทัย บัวแก้ว ผู้สมัคร ส.ส.ตรัง เขต 2 หมายเลข 1, นายกฤตย์อิชย์ ภาคย์อิชณน์ ผู้สมัคร ส.ส.ตรัง เขต 3 หมายเลข 5 และ นายกาญจน์ ตั้งปอง ผู้สมัคร ส.ส.ตรัง เขต 4 หมายเลข 2 ซึ่งเป็นอดีต ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ สมัยล่าสุด โดยการเปิดปราศรัยใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์ในสมัยปี 2569 นี้ ถือว่ายิ่งใหญ่มากกว่าหลายครั้งที่ผ่านมา ซึ่งดูได้จากจำนวนประชาชนที่ชมการปราศรัยจนล้นพื้นที่ อันเป็นผลมาจากกระแสฟีเวอร์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง นับตั้งแต่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกรอบ
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า เมื่อ 4 เดือนที่แล้วเคยมีคนมาบอกว่า พรรคประชาธิปัตย์ เป็นพรรคที่หมดอนาคตแล้ว แต่วันนี้อยากให้คนที่บอกเช่นนั้น ลองมาดูที่เวทีปราศรัยใหญ่ที่จังหวัดตรังในวันนี้ว่า มีผู้คนมาให้กำลังใจพรรคกันมากมายแค่ไหน และตนเองก็ยังคงยืนหยัดอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์มาโดยตลอด ไม่เคยจากไปอยู่พรรคไหน เหมือนกับพี่น้องคนใต้ที่ยังคงรักเดียวใจเดียวกับพรรคประชาธิปัตย์อย่างเหนียวแน่น ซึ่งการที่ตนเองหวนกลับเข้ามาสู่การเมืองอีกครั้งนั้น ก็เพื่อหวังช่วยชาติที่กำลังย่ำแย่ จนประชาชนแทบจะทนกันไม่ไหวแล้ว พร้อมกับยืนหยัดอุดมการณ์ของพรรคคือ ความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นสิ่งที่บ้านเมืองต้องการในเวลานี้