พรรคประชาชนจัดกิจกรรม “คาราวานบินหลาดง” ยกทัพแกนนำลงหาเสียงนราธิวาส

นราธิวาส - “คาราวานบินหลาดง” บุกนราธิวาส “อามีเน๊าะ” ผู้สมัคร สส. เขต 1 นราธิวาส พรรคประชาชน มั่นใจกระแสส้มเปลี่ยนไป ไม่ใช่แค่พรรควัยรุ่นแต่คือความหวังของคนทุกวัย
วันนี้ (3 ก.พ.) พรรคประชาชนจัดกิจกรรม “ขบวนคาราวานบินหลาดง” ยกทัพแกนนำและขุนพลทางความคิดลงพื้นที่หาดนราทัศน์ จ.นราธิวาส ท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก เพื่อรณรงค์โค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการสร้าง “รัฐบาลประชาชน” เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศ
กิจกรรมครั้งนี้ นำโดย รังสิมันต์ โรม, ชุติมา คชพันธ์, รอมฎอน ปันจอร์ และ สุนทร บุญยอด ที่มาร่วมสนับสนุน อามีเน๊าะ อารง ผู้สมัคร สส. เขต 1 (อ.เมือง - ยี่งอ) พรรคประชาชน โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความหวังและการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่อย่างล้นหลาม ณ บริเวณหน้า 30 คูหา หาดนราทัศน์
นางสาวอามีเน๊าะ อารง ได้เปิดใจถึงความเปลี่ยนแปลงที่สัมผัสได้จากการลงพื้นที่กว่า 30 วัน ที่ผ่านมา โดยระบุว่า การตอบรับครั้งนี้แตกต่างจากการเลือกตั้งครั้งก่อนอย่างสิ้นเชิง ประชาชนเริ่มเข้าใจในอุดมการณ์ของพรรคที่เคยชนะใจคนทั้งประเทศ 14 ล้านเสียง วันนี้โจทย์ของเราคือการรับฟังปัญหา เราเห็นภาพแม่ๆ พ่อๆ เข้ามาหาเราด้วยน้ำตา เขาอัดอั้นและมองว่าเราคือความหวังเดียวที่จะสร้างอนาคตให้ลูกหลานและวัยเกษียณของเขา พรรคส้มวันนี้ไม่ใช่แค่พรรคของคนรุ่นใหม่หรือ New Voter อีกต่อไป แต่คือพรรคของทุกคนที่สิ้นหวังกับระบบเดิม
นางสาวอามีเน๊าะ ยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ โดยขอให้ประชาชนตัดสินใจเลือกพรรคประชาชนทั้ง 2 ใบ เพื่อให้ได้เสียงข้างมากที่เบ็ดเสร็จในการจัดตั้งรัฐบาล บัตรสีเหลือง (สส. เขต): กาเบอร์ 6 บัตรสีชมพู (บัญชีรายชื่อ): กาเบอร์ 46 ประชามติ กา “เห็นชอบ” เพื่อยืนยันหลักการว่า พรรคที่ชนะการเลือกตั้งต้องได้เป็นรัฐบาล และแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคชนะต้องได้บริหารประเทศ
ด้าน น.ส.วนิศรา มะ นักศึกษาผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก เปิดเผยว่า ตนตัดสินใจเลือกพรรคประชาชนทั้ง 2 ใบ เพราะอุดมการณ์ที่ตรงกันและต้องการเห็นการพัฒนาที่ชัดเจน หนูรู้สึกว่าประเทศไทยต้องพัฒนาได้แล้ว ที่ผ่านมาเห็นหลายพรรคเข้ามาแต่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สัมผัสได้จริง ครั้งนี้หนูอยากลองให้โอกาสคนรุ่นใหม่ หนึ่งเสียงของหนูมีค่าและเชื่อว่าหนึ่งคะแนนนี้เปลี่ยนประเทศได้