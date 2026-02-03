อุกอาจ! คนร้ายบุกเดี่ยวปล้นร้านทองภายในห้างโลตัสหาดใหญ่ กวาดสร้อยไป 2 ถาด น้ำหนักรวมประมาณ 60 บาท

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - คนร้ายบุกเดี่ยวปล้นร้านทองบูรพาภายในห้างโลตัสหาดใหญ่ ตรงข้าม ม.อ. กวาดทองไป 4 ถาด ผู้จัดการคาดได้ทองไปประมาณ 50 บาท
วันนี้ (3 ก.พ.) เมื่อเวลาประมาณ 18.30 น. เกิดเหตุคนร้ายบุกเดี่ยวชิงทรัพย์ร้านห้างทองบูรพา ภายในห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขาหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพคนร้ายรูปร่างเล็ก สวมชุดสีดำและไอ้โม่งปิดบังใบหน้า เดินพุ่งตรงเข้ามาภายในร้านอย่างไร้วี่แววการดูลาดเลา จากนั้นได้โชว์อาวุธปืนให้พนักงานเห็นเพื่อข่มขู่ ก่อนกระโดดข้ามเคาน์เตอร์ และใช้ค้อนทุบกระจกตู้โชว์กวาดสร้อยคอทองคำไปได้ประมาณ 3-4 ถาด
นายวุฒิเดช หนูเอียด ผู้จัดการร้าน เปิดเผยว่า คนร้ายไม่ได้พูดจาใดๆ เมื่อมาถึงก็ลงมือก่อเหตุด้วยความรวดเร็ว ซึ่งทองที่ถูกชิงไปส่วนใหญ่เป็นสร้อยคอทองคำน้ำหนักเส้นละ 1 บาท เบื้องต้นจากการประเมินคาดว่าน้ำหนักทองที่สูญหายไปสูงกว่า 50 บาท ก่อนที่คนร้ายจะหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
นายวุฒิเดช ระบุเพิ่มเติมว่า ทางร้านมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอยู่เสมอ รวมถึงมีการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยซีคอม (Secom) เพื่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน นอกจากนี้ทางร้านยังมีนโยบายความปลอดภัยในช่วงเย็น โดยจะทยอยเก็บทองเส้นใหญ่ที่มีราคาสูงเข้าตู้เซฟเพื่อลดความเสี่ยง เนื่องจากเป็นช่วงเวลาสุ่มเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุชิงทรัพย์ตามที่เคยได้รับอบรมมา แต่คนร้ายก็ยังตัดสินใจลงมือก่อเหตุอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภาค 9 ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุและเก็บหลักฐานอย่างละเอียด พร้อมเร่งตรวจสอบติดตามตัวคนร้ายที่หลบหนีไป เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด
สำหรับรถที่ใช้ก่อเหตุ คนร้ายได้ไปขโมยในพื้นที่เมื่อเวลาบ่ายสามของวันนี้และหลังจากนั้นก็ได้มาก่อเหตุที่โลตัสประมาณ 6 โมงครึ่ง