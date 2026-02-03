จับคาหนังคาเขา เรือบรรทุกน้ำมันทิ้งสมอบนแนวปะการัง

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - กรมทะเล แจ้งจับ เรือบรรทุกน้ำมัน ทิ้งสมอในแนวปะการัง บริเวณอ่าวสยาม เกาะราชา แหล่งดำน้ำชื่อดัง สร้างเสียหายกับแนวปะการัง
วันนี้ ( 3 กุมภาพันธ์ 2569 ) เจ้าหน้าที่ กองป้องกัน ปราบปราม และบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง โดยศูนย์จัดการพื้นที่คุ้มครองหมู่เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต ได้รับแจ้งเหตุ จากกลุ่มนักดำน้ำในบริเวณ อ่าวสยาม เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต ว่า พบเรือบรรทุกน้ำมัน ลอบทิ้งสมอเรือในแนวปะการัง บริเวณหน้าอ่าวสยาม จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำ ลงทำการตรวจสอบพื้นที่บริเวณดังกล่าว พบว่า สมอเรือได้ทำลายแนวปะการังเป็นบริเวณกว้าง
เจ้าหน้าที่ได้ทำการบันทึกภาพ และเก็บหลักฐานบริเวณที่เกิดเหตุ พร้อมดำเนินการตามกฎหมาย ร้องทุกข์กล่าวโทษ เจ้าของเรือและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ต่อไป
สำหรับกรณีการทิ้งสมอเรือบนแนวปะการังธรรมชาติ และแนวปะการังที่มีวางแปลงฟื้นฟู ถือว่ามีความผิดเข้าข่ายผิดพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 เนื่องจากปะการังถือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองภายใต้ พ.ร.บ.ฉบับนี้ การทำให้ปะการังเกิดความเสียหาย ทั้ง การจับ ดัก ล่อทำลายถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย
ทั้งนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะดำเนินการตามกฏหมายอย่างเข้มงวดต่อไป