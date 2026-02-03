จ.สงขลา เผยผลการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย คืบหน้าแล้วกว่า 73 เปอร์เซ็นต์

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - จ.สงขลา เผยความคืบหน้าการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย คืบหน้าแล้วกว่า 73 เปอร์เซ็นต์ พร้อมเยียวยาครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาเร็วที่สุด เบื้องต้นมีมูลค่าความเสียหายทะลุ 1 พันล้านบาท
วันนี้ (3 ก.พ.) นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยว่า จังหวัดได้บูรณาการทุกหน่วยงานเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอ โดยเฉพาะพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ได้รับผลกระทบหนัก เพื่อให้การฟื้นฟูเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม
โดยจังหวัดสงขลาร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง เทศบาลนครหาดใหญ่ และอำเภอหาดใหญ่ ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านเรือนทันที พบว่ามีที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบประมาณ 68,103 หลังคาเรือน โดยเข้าข่ายรับเงินเยียวยา 25,246 หลังคาเรือน ขณะที่อีก 24,502 หลังคาเรือนไม่เข้าเกณฑ์ตามระเบียบ อาทิ หน่วยงานภาครัฐ ศาสนสถาน สถานศึกษา และอาคารพาณิชย์
ด้านการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นในอัตรา 9,000 บาท ระดับจังหวัดมีผู้ยื่นคำร้อง 748,245 ครัวเรือน ผ่านการพิจารณาแล้ว 638,388 ครัวเรือน และโอนเงินสำเร็จ 613,530 ครัวเรือน รวมวงเงินกว่า 5,521,700,000 บาท ส่วนพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่มีผู้ยื่นคำร้อง 107,181 ครัวเรือน โอนเงินแล้ว 83,478 ครัวเรือน และอยู่ระหว่างดำเนินการอีก 5,636 ครัวเรือน
นายไมตรี สรรพสิน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การสำรวจอาคารอ้างอิงฐานข้อมูล GIS ของกรมโยธาธิการและผังเมือง มีอาคารเป้าหมายประมาณ 68,103 หลัง ปัจจุบันดำเนินการแล้วร้อยละ 73.05 หรือ 49,718 หลัง เหลืออีกประมาณ 18,355 หลัง โดยพบว่าอาคารที่นำเข้าข้อมูลในระบบมี 25,216 หลัง แบ่งเป็นอาคารที่น้ำไม่ท่วม 2,820 หลัง และอาคารที่น้ำท่วมเข้าเกณฑ์รับการเยียวยา 22,426 หลัง ทั้งนี้โครงสร้างอาคารส่วนใหญ่ยังมีความปลอดภัย 25,219 หลัง ส่วนอาคารที่ไม่ปลอดภัยมี 27 หลัง ซึ่งได้แจ้งเจ้าของบ้านแล้ว เบื้องต้นประเมินมูลค่าความเสียหายรวมประมาณ 1,091,000,000 บาท
ขณะที่ นายโสภณ ทองไสย ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยที่เข้าเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีมี 132 ราย จ่ายเงินแล้ว 63 ราย เป็นเงิน 26 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร นอกจากนี้ยังเร่งสำรวจความเสียหายด้านสถานศึกษา 207 แห่ง วงเงินประมาณ 366 ล้านบาท รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนจากกรมทางหลวง 14 โครงการ วงเงิน 282 ล้านบาท และกรมทางหลวงชนบท 18 โครงการ วงเงิน 181 ล้านบาท โดยยืนยันว่าทุกหน่วยงานเดินหน้าฟื้นฟูและเยียวยาอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด
ด้าน นายกิตติศักดิ์ เพชรพรหมศร รองปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ กล่าวว่า ขณะนี้เทศบาลนครหาดใหญ่กำลังเร่งดำเนินการตรวจสอบบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านตามระเบียบกระทรวงการคลัง วงเงินสูงสุดไม่เกิน 49,500 บาท ในเบื้องต้นได้รับข้อมูลการสำรวจจากกรมโยธาธิการและผังเมืองมาแล้วกว่า 17,000 หลัง ซึ่งคิดเป็นมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า 700 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ 10 ชุดลงพื้นที่รีเช็คข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ โดยคาดว่าจะดำเนินการสำรวจส่วนที่เหลืออีกกว่า 10,000 หลัง ให้เสร็จสิ้นภายใน 3 เดือน เพื่อให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาเร็วที่สุด ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนเตรียมเอกสารประกอบให้ครบถ้วนตามระเบียบ หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ เพื่อให้การพิจารณาในระดับอำเภอและจังหวัดเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ จังหวัดสงขลายืนยันว่าได้ทำงานอย่างเต็มที่มาโดยตลอด ตั้งแต่ช่วงเกิดสถานการณ์น้ำท่วมจนถึงช่วงฟื้นฟูและสำรวจความเสียหาย ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าภาครัฐไม่ได้นิ่งนอนใจและจะเร่งเข้าถึงทุกครัวเรือนที่ยังตกหล่น รวมถึงในภาคเกษตร ปศุสัตว์ และประมง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้พี่น้องประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วที่สุด