ตำรวจเกาะสมุยเอาจริง! รถจักรยานยนต์แต่งซิ่ง ยึดท่อไอเสียทำลายกว่า 600 ใบ

สุราษฎร์ธานี - ตำรวจเกาะสมุยเอาจริง เปิดปฏิบัติการกวาดล้าง จับกุมรถเด็กแว้นแต่งซิ่ง ห้ามแข่งรถที่สาธารณะ 5 เดือน ยึดท่อไอเสีย ดัดแปลงเสียงดังกว่า 600 ใบ เตือนเยาวชนอย่าฝ่าฝืนกฎหมายเป็นอันขาด หากพบทำผิดจะถูกจับกุมดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด
วันนี้ ( 3 ก.พ.69 ) ที่ หน้า สภ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี พ.ต.อ.ปัญญา นิรัติมานนท์ ผกก.สภ.เกาะสมุย พ.ต.ต.โสภณ มากสุวรรณ์ สวป. พร้อม เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเกาะสมุย เจ้าหน้าที่ขนส่งอำเภอเกาะสมุย ทั้งภาครัฐและเอกชน กก.ตร.สภ.เกาะสมุย ได้ร่วมกัน นำท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ ที่ตำรวจ จราจร และตำรวจป้องกันปราบปราม ตั้งด่านตรวจและกวดขันจับกุม รถจักรยานยนต์ ของกลุ่มเด็กแว้น นำมาดัดแปลง แต่งขับขี่ ส่งเสียงดัง ในพื้นที่ สภ.เกาะสมุย ที่มีการกวดขันจับกุม มาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 เป็นเวลา 5 เดือน
สามารถจับกุมและยึดท่อไอเสีย ทั้งของกลุ่มเด็กวัยรุ่น เด็กแว้น และของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่นำมาดัดแปลงได้กว่า 600 ใบ คิดเป็นมูลค่าประมาณ กว่า 2 แสนบาท พร้อมนำมาทำลาย โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยใช้รถแบ็คโฮ ใช้ล้อตีนตะขาบบดทับ และใช้บุ๋งกี๋ รถแบ็คโฮทุบทำลาย
พ.ต.อ.ปัญญา นิรัติมานนท์ ผกก.สภ.เกาะสมุย เปิดเผยว่า อำเภอเกาะสมุย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยว ประชาชน เดินทางมาเที่ยวจำนวนมาก เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และความเดือดร้อนรำคาญของประชาชนในชุมชน และสังคม ตลอดจนสร้างความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนน โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เกาะสมุย ได้ทำการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตาม เส้นทางที่คาดว่ากลุ่มวัยรุ่น จะจับกลุ่มแข่งขันรถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะ
โดยในครั้งนี้ ได้ร่วมกับหน่วยงานหัวหน้าขนส่ง คณะ กก.ตร ปลัดอำเภอ ได้มีการทำลายท่อไอเสีย ได้ดำเนินการตรวจยึดตามมาตราการ ตรวจ ยึด จึงขอฝากถึงผู้ปกครอง ที่มีบุตรหลานอย่างส่งเสริม ให้เด็กนำรถซึ่งตกแต่งซิ่ง ท่อเสียงดัง มาวิ่งบนถนน จากการที่ตำรวจตรวจยึดแล้ว ก็นำมาทำลาย วันนี้ที่ทำลายทั้งหมด 600 กว่าชิ้น มูลค่า 2 แสนบาท ซึ่งท่อไอเสีย บางท่อก็มีราคาแพง ขออย่าให้พ่อแม่ ส่งเสริมบุตรหลาน รวมทั้งร้านที่แต่งซิ่งแต่ท่อ ถือว่ามีส่วนสนับสนุน ขอวิงวอนว่า เราอยู่ในเมืองท่องเที่ยว อยากให้ช่วยกันตำรวจไม่ได้ทำหน้าที่จับกุมรถแต่งซื่งอย่างเดียว ตำรวจมีหน้าที่ ต้องไปดูแลอำนวยความสะดวกพี่น้องประชน ในเรื่องต่างๆอีกมากมาย