ธปท.สำนักงานภาคใต้เผยเศรษฐกิจภาคใต้ไตรมาส 4 ปี 68 หดตัวลงจากน้ำท่วม

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - นายทัดลาภ เผ่าเหลืองทอง ผู้อำนวยการอาวุโส ธปท. สำนักงานภาคใต้ เผยภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ ไตรมาส 4 ปี 2568 หดตัวจากไตรมาสก่อนจากผลกระทบน้ำท่วม
วันนี้ (3 ก.พ.) นายทัดลาภ เผ่าเหลืองทอง ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ (ธปท.) เผยภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ ไตรมาส 4 ปี 68 หดตัวจากไตรมาสก่อน จากผลกระทบของน้ำท่วมภาคใต้ ส่งผลให้การบริโภคหดตัวเล็กน้อย ตามการใช้จ่ายหมวดยานยนต์และสินค้ากึ่งคงทน นอกจากนี้ รายได้ภาคท่องเที่ยวหดตัวตามจำนวนนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติที่ลดลง โดยเฉพาะชาวมาเลเซีย ประกอบกับรายได้เกษตรกรหดตัวมากขึ้นจากราคายางพาราและปาล์มน้ำมันที่ลดลง ด้านภาคผลิตหดตัวตามยางพาราแปรรูป
ภาพรวมปี 2568 เศรษฐกิจใต้ขยายตัวชะลอลงจากปีก่อน ตามกำลังซื้อที่อ่อนแอ เนื่องจากรายได้ภาคเกษตรและภาคท่องเที่ยวลดลง รวมถึงผลกระทบจากน้ำท่วมช่วงปลายปี อีกทั้งการส่งออกขยายตัวชะลอลง จากผลกระทบของนโยบายภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ
สำหรับแนวโน้มปี 2569 คาดว่าเศรษฐกิจใต้ขยายตัวจากปีก่อน จากการท่องเที่ยวที่ขยายตัวตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มระยะสั้นที่ปรับดีขึ้น โดยเฉพาะจีนและอินเดีย ขณะที่กลุ่มระยะยาว อาทิ ยุโรป รัสเซียชะลอลง ด้านภาคการค้าคาดว่าทรงตัว แม้มีปัจจัยบวกชั่วคราวจากผลของน้ำท่วม ที่ทำให้การใช้จ่ายหมวดยานยนต์และหมวดซ่อมแซมวัสดุก่อสร้างดีขึ้นในช่วงครึ่งปีแรก แต่กำลังซื้อโดยรวมยังคงอ่อนแอ ด้านการผลิตและส่งออกคาดว่าหดตัวเล็กน้อยตามเศรษฐกิจคู่ค้าที่ชะลอ ทำให้คำสั่งซื้อยางพาราแปรรูปลดลง ด้านรายได้เกษตรกรคาดว่ายังคงหดตัวจากราคาที่ลดลงทั้งยางพารา ปาล์มน้ำมัน และทุเรียน ตามแนวโน้มผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ นายทัดลาภ ได้ประชาสัมพันธ์ โครงการ “ปิดหนี้ไว ไปต่อได้” ซึ่งเป็นมาตรการเฉพาะจุดที่ช่วยลูกหนี้บุคคลธรรมดาที่มีหนี้เสียรวมทุกเจ้าหนี้และทุกประเภทสินเชื่อไม่เกิน 1 แสนบาท ให้มีโอกาสปิดจบหนี้ได้เร็วขึ้น และฟื้นประวัติเครดิตให้ดีอีกครั้ง ลูกหนี้สามารถสมัครได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์แบงก์ชาติ www.bot.or.th/cleardebt และยังได้ประชาสัมพันธ์ โครงการ “กลไกการค้ำประกันสินเชื่อ: SMEs Credit Boost” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการเฉพาะจุด ช่วยเพิ่มกลไกค้ำประกันสินเชื่อ แชร์ความเสี่ยงและช่วยให้ธนาคารพาณิชย์มั่นใจในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น โดยธุรกิจสามารถติดต่อสอบถามและรับบริการผ่านช่องทางของธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งได้โดยตรง
ในช่วงท้าย นายทัดลาภ ได้กล่าวถึงประเด็น “เงินบาทแข็งค่า” ซึ่งแบงก์ชาติได้ติดตามใกล้ชิด ตลอดจนออกมาตรการดูแล ทั้งยกระดับการกำกับซื้อขายค่าเงินเพื่อธุรกรรมทองคำ ยกระดับความเข้มงวดในการกำกับดูแลธุรกรรมเงินตราต่างประเทศขาเข้า ตลอดจนผ่อนคลายการนำรายได้กลับประเทศ