ชาวบ้านบางกุ้ง จ.ตรัง รวมกลุ่มทำข้าวเม่าขายโกยรายได้ปีละนับแสนบาท

ตรัง - ชาวบ้านบางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง รวมกลุ่มกันทำข้าวเม่าขาย สร้างรายได้ครอบครัวปีละนับแสนบาท เพราะยังใช้วิธีแบบดั้งเดิมด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน ทำให้ได้ข้าวเม่ามีเมล็ดสวยงามและหอมกรุ่น
วันนี้ (3 ก.พ.) ที่กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรบ้านวังเจริญ หมู่ที่ 6 ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ชาวบ้านกว่า 10 คน หลังจากเสร็จภารกิจกรีดยาง ก็ออกมาช่วยกันทำข้าวเม่า หลังมีออเดอร์เข้ามาจำนวนมาก โดยไปช่วยกันเก็บข้าว (เก็บด้วยแกระ อุปกรณ์เกี่ยวข้าวแบบดั้งเดิม) จากในไร่ จากนั้นนำมานวดเอาแต่เมล็ด แล้วนำไปแช่น้ำเป็นเวลา 1 คืน แล้วนัดกันมาคั่วข้าว และตำข้าวเม่า
โดยการตำข้าวเม่าจะใช้วิธีแบบดั้งเดิมด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน คือ นำลงไปคั่วในกระทะ โดยใช้ไม้ฟืนจากไม้ยางพาราเป็นเชื้อเพลิง และไม้กวนก็คิดประดิษฐ์ขึ้นเอง ด้วยการตัดเปลือกมะพร้าวมาขนาดเท่า 1 ฝ่ามือ มัดกับไม้ เพื่อกวนข้าวให้ร้อน จนเมล็ดเริ่มกะเทาะออก ก็นำไปเทลงในครกตำข้าว แล้วช่วยกันตำ ครกละ 2 คน อย่างคล่องแคล่ว เมื่อตำแล้วก็โกยขึ้นใส่กระด้ง นำไปร่อนเอารำข้าว เปลือกข้าวออก
จากนั้นนำไปเทใส่ครกตำอีกรอบ เพราะหากตำรอบเดียว เมล็ดข้าวยังจับกันเป็นก้อน ยังไม่แตกตัวเป็นข้าวเม่าที่ดีพอ แล้วก็โกยใส่กระด้งนำไปร่อนอีกเป็นครั้งที่ 2 จากนั้นก็นำไปใส่กระชอนอีกที เพื่อร่อนเอาเศษข้าวออก เท่ากับว่าร่อนถึง 3 ครั้ง จึงจะได้ข้าวเม่าที่เมล็ดสวยงาม ทั้งสีขาว สีดำ และสีแดง ที่หอมกรุ่น จากนั้นก็สามารถตักชั่งน้ำหนักแล้วใส่ถุงส่งขายได้เลย
ซึ่งหากจะรับประทานสามารถเอาผสมกับมะพร้าวที่เนื้อยังนิ่ม ผสมกับน้ำมะพร้าว และน้ำตาลทราย เกลือ เล็กน้อย แล้วทิ้งไว้จนนิ่ม ก็สามารถรับประทานได้ หรือหากจะนำไปทำข้าวเม่าทอดก็ได้ โดยข้าวเม่าที่ได้จะหอมอร่อย เพราะเป็นข้าวเม่าใหม่ ที่เก็บรวงข้าวมาจากไร่ แล้วนำมาแช่น้ำและตำกันเลย ส่งขายให้กับลูกค้าที่ออเดอร์เข้ามาจำนวนมาก จนทำกันเองลำพังไม่ทัน
นางบุญชิต พุทธสิทธิ์ คุณป้าวัย 70 ปี ประธานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรบ้านวังเจริญ บอกว่า ตนเองทำทั้งข้าวไร่ และทำนา เนื้อที่รวมกว่า 10 ไร่ เพื่อนำมาแปรรูปเป็นข้าวเม่า เช่น ข้าวเม่าสีดำ จากข้าวเหนียวดำพันธุ์ช่อไม้ไผ่, ข้าวเม่าสีขาว จากข้าวเหนียวขาวพันธุ์ชมพู่, ข้าวเม่าสีแดง จากข้าวเหนียวแดงพันธุ์รวงผึ้ง โดยตำข้าวเม่ามานาน 7-8 ปีแล้ว โดยปีล่าสุด ทำ 2 คนน้องสาว ขายได้รวมแสนกว่าบาท ปีนี้ร่วมกันทำ 4 คน เพราะทำ 2 คนไม่ทัน
โดยจะเริ่มตำข้าวเม่ามาตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน จนหมดประมาณเดือนเมษายน โดยขายราคา กก.ละ 200 บาท ไม่เคยขึ้นราคา ตำได้วันละ 20-25 กก. หมดทุกวันไม่พอขาย ปีนี้ก็คาดว่าก็น่าจะขายได้รวมแสนกว่าบาทอีกเช่นกัน หากแบ่งกันก็คงได้คนละประมาณ 4-5 หมื่นบาท เป็นรายได้เสริม ผู้สนใจสอบถามได้ที่โทรศัพท์ (091) 653-3194