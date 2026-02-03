นักท่องเที่ยวอิสราเอลซิ่งรถจักรยานยนต์เสียหลักพุ่งข้ามเลนกระเด็นถูกรถกระบะทับดับ

สุราษฎร์ธานี – สุดสลด! นาที เกิดอุบัติเหตุบนถนนสายรอบเกาะสมุย หนุ่มนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอล ซิ่งรถจักรยานยนต์ เสียหลักกระเด็นข้ามเลน ถูกรถกระบะที่วิ่งสวนทางมาทับศีรษะดับ
เมื่อเวลา 09.20 น.วันนี้ ( 3 กุมภาพันธ์ 2569) ศูนย์วิทยุ สภ.เกาะสมุย ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ ชนกับรถยนต์กระบะ มีผู้เสียชีวิต 1ราย เหตุเกิด บนถนนสายรอบเกาะสมุย บริเวณโค้งจอมทอง หมู่ 5 ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้แจ้งให้ ร.ต.อ.นาวี จิตรบาล รองสารวัตรสอบสวน สภ.เกาะสมุย แล้วเดินทางไปตรวจสอบ พร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลเกาะสมุย อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยมูลนิธิกุศลสงเคราะห์เกาะสมุย
ที่เกิดเหตุ พบรถยนต์กระบะตอนครึ่ง อีซูซุสีขาว ทะเบียน ผธ-6736 สุราษฎร์ธานี ด้านหน้ากันชนข้างขวาแตกเสียหาย ที่ใต้ท้องรถยนต์ด้านขวาพบศพชายชาวต่างชาติ นุ่งกางเกงขาสั้น สวมเสื้อยืดคอกลมเเขนสั้นสีเทา สภาพศพศีรษะแหลกเหลว ถูกล้อรถทับ ทราบชื่อต่อมา MR.PINTO ILAN SHAI อายุ 52 ปี ห่างจากรถยนต์กระบะ ประมาณ 30 เมตร พบรถจักรยานยนต์ ฮฮนด้าคลิกดำ ทะเบียน 2 กท -2873 สุราษฎร์ธานี เป็นรถเช่า สภาพรถเสียหายเล็กน้อย และพบหมวกกันน็อกของผู้ตายตกในที่เกิดเหตุ และ บนถนนมีรอยเบรคของรถยนต์กระบะเป็นทางยาว
จากการสอบถาม นายสิริภัทร์ รัตนคิน อายุ 35 ปี คนขับรถยนต์กระบะ ให้การว่า ขณะเกิดเหตุ ตนได้ขับรถยนต์กระบะคันดังกล่าวมาจากบ้านแม่น้ำ มุ่งหน้าไปบ้านหน้าทอน ถึงที่เกิดเหตุ รถจักรยานยนต์ ที่วิ่งมาจากบ้านหน้าทอน มุ่งหน้าไปทางบ้านแม่น้ำ ได้เสียหลักล้ม และทั้งรถทั้งคนกระเด็นข้าม ยังเลนถนนอีกฝั่ง ตนเห็นจึงได้เหยียบเบรค แต่ก็ไม่ทัน ทำให้ร่างของนักท่องเที่ยวไถลกระเด็นมามุดใต้กันชนด้านหน้าและล้อรถยนต์ทับ ดังกล่าว
ใขณะที่ ทาง ร.ต.อ.นาวี จิตรบาล เจ้าของคดี ได้ตรวจภาพจากกล้องวงจรปิด ที่บันทึกภาพได้ขณะเกิดเหตุ พร้อมนำเป็นหลักฐานประกอบคดี และนำตัวนายสิริภัทร์ คนขับรถยนต์ ไปสอบสวน หาสาเหตุที่แท้จริง ส่วนร่างนักท่องเที่ยวอิสราเอล ได้นำไปทำการชันสูจน์ที่โรงพยาบาลเกาะสมุย อย่างละเอียดอีกครั้ง