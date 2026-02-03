สตูลจัดงาน “มรกตอันดามัน” เนรมิตสวนดอกไม้-มหกรรมอาหารพหุวัฒนธรรม ปลุกเศรษฐกิจให้คืนชีพ

สตูล - พลิกวิกฤตเป็นพลัง จัดงาน “มรกตอันดามัน ครั้งที่ 18” ระหว่างวันที่ 2 – 8 ก.พ. ซับน้ำตาผู้ประกอบการหลังน้ำท่วมใหญ่ เนรมิตสวนดอกไม้-มหกรรมอาหารพหุวัฒนธรรม ปลุกเศรษฐกิจละงูให้คืนชีพ
เริ่มแล้วอย่างยิ่งใหญ่! เทศบาลตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล เปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่งาน “มรกตอันดามัน มหัศจรรย์อาหารอร่อย ของดีที่ละงู ครั้งที่ 18” ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 2–8 กุมภาพันธ์ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง ชูไฮไลต์สวนดอกไม้เมืองหนาวนานาชาติรับเทศกาลวาเลนไทน์ และการรวมตัวของสุดยอดร้านอาหารพหุวัฒนธรรมทั่วทั้งจังหวัด กระตุ้นเศรษฐกิจสตูลให้กลับมาคึกคักหลังวิกฤตอุทกภัย
ปีนี้ นายวิชิต แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง สร้างความเซอร์ไพรส์ด้วยการเนรมิตพื้นที่หน้าสำนักงานเทศบาลให้กลายเป็นสวนดอกไม้แห่งความรัก โดยการนำ “ดอกไม้เมืองหนาวจากต่างประเทศ” มาผสมผสานกับ “พันธุ์ไม้ถิ่นพรรณงามของไทย” ได้อย่างลงตัว สร้างปรากฏการณ์ความสวยงามแปลกใหม่ที่ชาวสตูลและนักท่องเที่ยวต่างชื่นชม เป็นจุดเช็คอินสุดโรแมนติกต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ที่กำลังจะมาถึง ให้ความรู้สึกเหมือนเดินเที่ยวอยู่ในต่างแดนท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นของชาวใต้
สตูลตอกย้ำความเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์และเด่นล้ำด้านวัฒนธรรมการกิน ด้วยการรวบรวมร้านอาหารชื่อดังมากกว่า 100 บูธ มาไว้ในงานเดียว พบกับความหลากหลายที่เป็นเอกลักษณ์ ทั้งวัตถุดิบชั้นเลิศจากอันดามันที่หาทานยาก การผสมผสานของอาหารชาวพุทธ จีน และมุสลิม ที่อยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวจนกลายเป็น "รสชาติเฉพาะตัวของสตูล"
พิธีเปิดงานถูกจัดขึ้นอย่างสมเกียรติโดยนายคณิต คงช่วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่สะท้อนรากเหง้าของชาวภาคใต้และจังหวัดสตูลอย่างวิจิตรบรรจง โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการใช้พลังของ Soft Power ด้านอาหารและศิลปะ เป็นแม่เหล็กดึงดูดเม็ดเงินหมุนเวียน เพื่อช่วยเหลือและกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
"งานนี้คือความภาคภูมิใจของชาวละงู ที่เราจะใช้ความงดงามของดอกไม้และรสชาติของอาหาร มาสร้างรอยยิ้มและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสตูลไปพร้อมกัน" นายคณิต กล่าว