ต่างชาติอีกแล้ว ตระเวนขายยา ตร.ล่อซื้อขับรถหนี สุดท้ายไม่รอด

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - หนักแล้วภูเก็ต ต่างชาติขับรถตระเวนขายยา ตำรวจป่าตอง ล่อซื้อไหวทันพยายามขับรถหลบหนี สุดท้ายไปจนรถชาวบ้าน ไม่พ้นมือถูกรวบทันที พร้อมของกลาง
ตำรวจป่าตอง ภายใต้การอำนวยการของ ว่าที่ พ.ต.อ.กรกฤช ขันธ์เครือ ผกก.สภ.ป่าตอง นำโดย พ.ต.ท.สุชาติ ชุมภูแสง รอง ผกก.สส.สภ.ป่าตอง ,พ.ต.ต.นพดล โทนมณี สว.สส.สภ.ป่าตอง ร.ต.อ.เสกสันต์ ประกับสิน ร.ต.อ.จำรูญ ลาภวงศ์ พร้อมด้วยชุดสืบสวน สภ.ป่าตอง
ได้จับกุมผู้ต้องหาชาวต่างชาติ จำนวน 1 ราย ชื่อ MR. EASY (ขอสงวนชื่อนามสกุล) สัญชาติไนจีเรีย พร้อมด้วยของกลาง โคเคน จำนวน 1 ถุง น้ำหนักไม่รวมถุงประมาณ 10 กรัม ได้ตรวจยึดโทรศัพท์พร้อมรถยนต์ พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาว่า “ จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคเคน) โดยการมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ”
สำหรับการจับกุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากชุดสืบสวน สภ.ป่าตอง ได้รับแจ้งจากสายข่าวว่ ามีชายชาวต่างชาติ สัญชาติไนจีเรีย มีพฤติการณ์ขายยาเสพติด (โคเคน) จึงได้ติดตามล่อซื้อยาเสพติดดังกล่าว อย่างไรก็ตามขณะปฏิบัติหน้าที่ ล่อซื้อยาเสพติดจากผู้ต้องหา แต่ผู้ต้องหารู้ตัว และพยายามขับรถยนต์ ฯ หลบหนี โดยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจึงได้เร่งติดตามไป จนสามารถควบคุมตัวได้ ส่วนคนร้ายขณะเกิดเหตุได้กับรถไปชนกับรถชาวบ้านจนได้รับความเสียหาย
ส่วนผู้ต้องหาหลังจับกุม ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ป่าตอง เพื่อดำเนินคดีต่อ