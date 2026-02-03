“รังสิมันต์ โรม” บุกยะลาโค้งสุดท้าย ชี้ตัวเลือกชัด “จะอยู่แบบเดิมหรือเอาความเปลี่ยนแปลง”

ยะลา - พรรคประชาชนเปิดเวทีปราศรัยใหญ่กลางเมืองยะลา “รังสิมันต์ โรม” มั่นใจกระแสตอบรับดีเกินคาด ปลุกชาว 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เลิกจมปลักกับปัญหาเดิม ชี้ตัวเลือกชัด “จะอยู่แบบเดิมหรือเอาความเปลี่ยนแปลง” ชู “เท้ง ณัฐพงษ์” พร้อมเป็นนายกฯ ของทุกคน
วานนี้ (2 ก.พ.) ที่สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา นายรังสิมันต์ โรม โฆษกพรรคประชาชน เดินทางมาร่วมเวทีปราศรัยหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 8 ก.พ. 69 นี้ โดยมีประชาชนทุกเพศทุกวัยเกือบ 1,000 คน เดินทางมาร่วมรับฟังท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเอง
นายรังสิมันต์ เปิดเผยว่า ตนรู้สึกตกใจและดีใจมากที่เห็นพี่น้องชาวใต้ตื่นตัว ตั้งแต่เวทีมินิปราศรัยที่ อ.สายบุรี มาจนถึงการแห่รถรอบเมืองยะลา เห็นได้ชัดว่าประชาชนต้องการความหวังใหม่ ๆ หลังจากต้องจมอยู่กับปัญหาเดิมๆ มานานหลายสิบปี
โฆษกพรรคประชาชน ระบุว่า ปัญหาใน 3 จังหวัดไม่ได้มีแค่เรื่องความมั่นคงหรือสันติภาพ แต่ยังมีเรื่อง คอร์รัปชันและยาเสพติดที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ปัญหายาเสพติดที่นี่ใหญ่มาก ทั้งที่พื้นที่เราอยู่ห่างจากแหล่งผลิตทางภาคเหนือสุดกู้ นี่คือหลักฐานความล้มเหลวของระบบราชการและนักการเมืองหน้าเดิมที่อ้างว่าเป็นเจ้าของพื้นที่ แต่กลับแก้ปัญหาไม่ได้เสียที ถ้าเขาทำได้จริง ทำไมตอนมีอำนาจถึงไม่ทำ
รังสิมันต์ โรม ระบุว่า 2 ตัวเลือกที่ชัดเจน “เหมือนเดิม” หรือ “เปลี่ยนแปลง” โดยย้ำว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ ประชาชนมีตัวเลือกเพียง 2 ทางเท่านั้น เลือกเหมือนเดิม ก็จะได้นักการเมืองกลุ่มเดิม บริหารแบบเดิม ผลลัพธ์เดิม เลือกความเปลี่ยนแปลง เลือกพรรคประชาชน เพื่อให้ได้คนรุ่นใหม่อย่าง นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ (เท้ง) เข้าไปบริหารด้วยวิธีการใหม่ที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
พรรคประชาชนยืนยันความพร้อมในการเป็นรัฐบาลมากที่สุด ด้วยนโยบายที่ตกผลึกกว่า 200 นโยบาย พร้อมรายละเอียดว่า “จะทำอะไร และทำอย่างไร” โดยย้ำว่าพรรคประชาชนไม่ใช่พรรคของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นพรรคที่พร้อมทำงานเพื่อคนทุกคน รวมถึงคนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
“อย่ากลัวความเปลี่ยนแปลง เพราะความเปลี่ยนแปลงคือจุดเริ่มต้นของรัฐบาลประชาชนที่แท้จริง ถ้าเลือกพรรคประชาชน คุณได้ ‘เท้ง ณัฐพงษ์’ เป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอน” นายรังสิมันต์ กล่าวทิ้งท้าย