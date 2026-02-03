พรรคประชาชาติเปิดปราศรัยใหญ่ที่ยะลา ชูนโยบาย “ล้างหนี้ กยศ. - ดันเขตเศรษฐกิจพิเศษ”

ยะลา - “วันนอร์-ทวี” จับมือนำทีมพรรคประชาชาติปราศรัยใหญ่ที่ยะลา ย้ำชัดพรรคไม่ใช่ของคนรุ่นเก่าแต่เป็นสถาบันสร้างคนผลัดใบ พร้อมชูนโยบายประกาศวาระเยาวชน ล้างหนี้ กยศ. - ดันเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดึงคนพื้นที่กลับบ้านเกิด
วานนี้ (2 ก.พ.) ที่ YALA PARK อ.เมือง จ.ยะลา พรรคประชาชาติได้จัดเวทีปราศรัยย่อยภายใต้ธีม "THE POWER OF PEMUDA แวรุงทำไมต้องประชาชาติ?" โดยมี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาชาติ และอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรค อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และผู้สมัคร ส.ส. ของพรรคเข้าร่วมท่ามกลางกลุ่มเยาวชนและประชาชนในพื้นที่อย่างหนาตา
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ได้กล่าวเน้นย้ำถึงทิศทางของพรรคประชาชาติ ว่า พรรคมีเจตนารมณ์ชัดเจนในการสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทนคนรุ่นเก่า เพื่อให้เกิดการส่งต่ออุดมการณ์อย่างไร้รอยต่อ โดยเน้นคัดสรรผู้สมัครที่มีคุณภาพ จบการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อให้พร้อมต่อการทำงานในสภาฯ
“พรรคประชาชาติเป็นของคนทุกวัย ทุกชาติพันธุ์ และทุกศาสนา วันนี้เราเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่อย่างเต็มที่” นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าว
นอกจากนี้ ยังมีการเปิดเผยสถิติผู้สมัคร สส. ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งสะท้อนถึงการปรับตัวของพรรค จ.ยะลา มีคนรุ่นใหม่ 1 ใน 3 คน คือ นายสุไลมาน จ.ปัตตานี มีคนรุ่นใหม่ 3 ใน 5 คน และ จ.นราธิวาส ก็มีคนรุ่นใหม่ 3 ใน 5 คน โดยภาพรวมใน 13 เขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีสัดส่วนคนรุ่นใหม่สูงถึง 7 จาก 13 คน แม้พรรคจะมีผู้อาวุโสเป็นที่ปรึกษา แต่การทำงานจริงต้องผสมผสานระหว่างผู้อาวุโส คนรุ่นกลาง และคนรุ่นใหม่ เพื่อความสมบูรณ์ในการขับเคลื่อนนโยบาย
ทางด้าน พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ กล่าวถึงนโยบายที่เน้นหนักไปที่กลุ่มเยาวชน โดยชูพลังของเยาวชนคือพลังในการเปลี่ยนแปลง และวาระของเยาวชนคือวาระของพรรคประชาชาติ พร้อมแก้ปัญหาการศึกษาเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาภาคใต้ตอนล่าง พร้อมเสนอแนวทาง “ล้างหนี้ กยศ.” เพื่อปลดล็อกพันธนาการทางการเงินของเยาวชน โดยย้ำว่าการส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนหนังสือคือหน้าที่หลักของรัฐ ไม่ควรปล่อยให้หนี้สินกลายเป็นอุปสรรคต่อการใช้ศักยภาพของคนรุ่นใหม่
พ.ต.อ.ทวี ยังได้สะท้อนปัญหาเศรษฐกิจที่ทำให้เยาวชนในพื้นที่ต้องย้ายถิ่นฐานไปทำงานระดับแรงงานในกรุงเทพฯ หรือข้ามไปทำงานในประเทศมาเลเซีย เราเห็นภาพน้องๆ ต้องไปขับ Grab หรือเป็น รปภ. ในเมืองหลวง เพราะเศรษฐกิจที่บ้านเกิดยังไม่รองรับ เราจึงมีนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและเขตการค้าเสรี เพื่อสร้างงานและดึงคนรุ่นใหม่กลับมาพัฒนาบ้านเกิดตัวเอง
หัวหน้าพรรคประชาชาติ กล่าวทิ้งท้ายว่า พรรคพร้อมเป็นพื้นที่สื่อกลางให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจการเมืองมากขึ้น และพร้อมจะส่งต่ออุดมการณ์การทำงานเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับพื้นที่ภาคใต้และประเทศไทย