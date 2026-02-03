“ดร.ธน บุญเกิด" พรรคเสรีรวมไทย เขต 2 ชุมพร หนึ่งเดียวของภาคใต้ ขวัญใจเกษตรกร "ผู้สร้างดินให้เป็นทอง"

โค้งสุดท้ายใกล้ถึงวันหย่นบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (สส.) ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 สีสันการเมืองก็เริ่มเข้มข้นมากขึ้น จังหวัดชุมพร มี 8 อำเภอ แบ่งเป็น 3 เขตเลือกตั้ง มีผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง สส.ชุมพร จำนวน 20 คน จาก 11 พรรคการเมือง ช่วงโค้งสุดท้ายผู้สมัครแต่ละพรรคได้งัดกลยุทธหาเสียงกันอย่างดุเดือด
ดร.ธน บุญเกิด หรือ "โก๋ชุมพร" วัย 51 ปี ผู้สมัคร สส.ชุมพรเขต 2 พรรคเสรีรวมไทย เป็นผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขตเพียงคนเดียวของพรรคในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ที่นายตำรวจตงฉิน พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ส่งลงสมัครรับเลือกตั้ง สส.เขต2 ชุมพร ในครั้งนี้
ดร.ธน หรือ "โก๋ชุมพร" จากลูกชาวบ้านเกษตรกรธรรมดาๆครอบครัวมีฐานะยากจนระดับศูนย์ ความจนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ต่อสู้ชีวิตด้วยความเพียรพยายามจนถึงขั้นมีดีกรีระดับด็อกเตอร์
ก่อนจะเข้าสู่สนามการเมือง "ดร.ธน" ทั้งเรียนทั้งทำงาน จนประสบความสำเร็จในชีวิต ได้สะสมประสบการณ์จนกระทั่งมีเงินทุนแล้วกลับมาพัฒนาบ้านเกิดที่ชุมพร ด้วยการสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยยิปซั่มตรา "ด็อกเตอร์ธน" ที่ตนเองเป็นผู้คิดค้นสูตร จำหน่ายภายในจังหวัดและทั่วประเทศ
"ดร.ธน" ได้รับฉายาจากเกษตรกรว่า "ผู้สร้างดินให้เป็นทอง" คิดค้นผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตร และให้ความรู้ ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวสวนชาวไร่มาอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนั้น "ดร.ธน" ยังให้ความช่วยเหลือแก่ชาวบ้านและเกษตรกรที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกฉ้อโกงจากบรรดานายทุนและนายหน้าที่มาหลอกลวงต้มตุ๋นหาผลประโยชน์ โดยเฉพาะกรณีที่เป็นข่าวดังเมื่อไม่นานมานี้ ที่มีนายทุนอดีตนักการเมืองใหญ่ ชักชวนให้ชาวบ้านและเกษตรกรรวมตัวกันเพาะต้นกล้าพืชกระท่อมเพื่อส่งขายโรงงานต่างประเทศ แล้วเก็บเงินค่ามัดจำค่าจองรับซื้อต้นกล้าพืชกระท่อม ได้เงินไปจำนวนหลายล้านบาท
สรุปผลสุดท้ายกลายเป็นแค่โครงการทิพย์ ชาวบ้านจำนวนมากถูกหลอกถูกฉ้อโกงได้รับความเดือดร้อนเสียหายรวมกันหลายล้านบาท "ดร.ธน" ได้จัดหานักกฎหมายเข้าช่วยเหลือผู้เดือดร้อน จนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ศาลชั้นต้นและศาลอุธรณ์พิพากษาจำคุกจำเลย 3 ปี และคดีอยู่ระหว่างศาลฎีกา
"มาลงสมัคร สส.ชุมพรเขต2 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นอีกทางเลือกสำหรับชาวชุมพร ช่วงหาเสียงแนะนำตัวตนลงไปทุกพื้นที่ พบชาวบ้านทุกระดับชั้น ทุกอาชีพ ตนได้รับรู้ว่าปัญหาและความต้องการของชาวบ้านที่แท้จริงคืออะไร สิ่งเหล่านี้ต่างหากที่ตนอยากรู้ ส่วนจะได้รับเลือกหรือไม่อย่างไรไม่สำคัญ แต่สิ่งที่ตนได้มาจากชาวบ้านคือปัญหาและความต้องการของชาวบ้าน" ดร.ธน กล่าว